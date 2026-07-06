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'NIJE KRIV' /

Javio se Infantino: Evo kako komentira odluku o suspenziji crvenog kartona Baloguna

Javio se Infantino: Evo kako komentira odluku o suspenziji crvenog kartona Baloguna
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Foto: Ron Sachs/Zuma Press/Profimedia

i dalje postoji mogućnost da Balogun propusti utakmicu, no to će se dogoditi samo u slučaju da FIFA presudi u korist Belgije.

6.7.2026.
19:10
Sportski.net
Ron Sachs/Zuma Press/Profimedia
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Nakon brojnih negativnih reakcija diljem svijeta, ali i priznanja Donalda Trumpa da je zvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, Švicarac na čelu Međunarodne nogometne organizacije izdao je priopćenje:

"Vidio sam komentare u javnosti o odluci neovisnog FIFA-inog Disciplinskog odbora u vezi sa suspenzijom Folarina Baloguna i želio bih ponovno istaknuti jedno temeljno načelo upravljanja FIFA-om.

FIFA-ina pravosudna tijela neovisna su. Djeluju autonomno, primjenjuju FIFA-in Disciplinski pravilnik i odlučuju o slučajevima na temelju važećih propisa i konkretnih činjenica koje su im predočene. Njihova neovisnost ključna je za vjerodostojnost i integritet nogometa te se ona uvijek mora poštovati.

Da, redovito razgovaram o pitanjima vezanima uz Svjetsko prvenstvo u nogometu s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, a u vezi s ovim slučajem primio sam poziv predsjednika Donalda Trumpa, baš kao što primam pozive šefova država, državnih dužnosnika, nogometnih dionika i poslovnih čelnika iz cijelog svijeta o brojnim različitim temama. Tijekom našeg razgovora objasnio sam da je u tijeku pravni postupak pred neovisnim FIFA-inim pravosudnim tijelima te da će o slučaju pravodobno odlučiti nadležna tijela. Tako funkcionira FIFA-in sustav i to je načelo kojeg ću se uvijek pridržavati.

Odluke FIFA-inog Disciplinskog odbora pročitam kada budu donesene. Ponekad me iznenade. Ponekad se s njima slažem, a ponekad ne.

Ono što uvijek činim jest da poštujem te odluke i autonomiju tijela koja ih donose. Sviđa li nam se neka odluka ili ne, potpuno je nevažno. Poštovanje neovisnih institucija i vladavine prava ono je što u svakom trenutku štiti integritet naših natjecanja i vjerodostojnost FIFA-e", napisao je predsjednik FIFA-e.

Podsjećamo, cijeli je skandal izbio nakon što je FIFA suspendirala kaznu za crveni karton koji je napadač SAD-a Folarin Balogun dobio zbog starta na stoperu BiH Tariku Muharemoviću. Zbog te "odgode" kazne Balogun će najvjerojatnije nastupiti protiv Belgije, na što su se iz te europske zemlje već žalili.

Trenutačno i dalje postoji mogućnost da Balogun propusti tu utakmicu, no to će se dogoditi samo u slučaju da FIFA-ino žalbeno vijeće, na čijem je čelu Amerikanac Neil Eggleston, presudi u korist Belgije i vrati Balogunu suspenziju.

Gianni InfantinoSvjetsko Prvenstvo 2026.Donald TrumpFifa
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