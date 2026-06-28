Znate li koliko je letio Infantino? Ove brojke su zastrašujuće

Svjetsko prvenstvo 2026. došlo je do kraja grupne faze, a ako vam se čini da svako malo na svojim TV-prijamnicima vidite predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, ne brinite, ne pričinja vam se.

Predsjednik Infantino je u grupnoj fazi bio prisutan na 24 utakmice od 72 utakmice. To je iznimno težak zadatak kada znamo da se prvenstvo održava u tri zemlje jednog velikog kontinenta, Sjeverne Amerike. Privatni avion Giannija Infantina radio je punom parom, a engleski BBC je napravio veliku analizu s doista zastrašujućim brojkama. Ukupno je do sada na prvenstvu Infantino imao 27 letova!

Procijenjeni utjecaj ovog mlažnjaka na klimu tijekom dva tjedna otprilike je jednak utjecaju 78 ljudi u prosjeku tijekom cijele godine. Često je Infantino bio na dvije utakmice u jednom natjecateljskom danu, a bilo je dana kada je letio tri puta. Najduži let koji je Infantino imao u prva dva tjedna bio je 4507 km - od Vancouvera do Miamija 13. lipnja - nakon što je gledao utakmicu Australije protiv Turske. Napravio je i neka kraća putovanja - 22. lipnja mlažnjak je preletio 148 km od Philadelphije do zračne luke Teterboro u New Jerseyju.

Infantino zagađuje kao 78 osoba u cijeloj godini

Analiza BBC-a pokazuje da je privatni zrakoplov ukupno preletio najmanje 31.144 milje (50.122 km) i proveo više od 66 sati u zraku između početka turnira i 27. lipnja. Vrijedni novinari BBC-a izračunali su i koliko je ovaj planet zagadio predsjednik FIFA-e.

Vjeruje se da Gulfstream G650ER, avion koji Infantino koristi, ima prosječnu potrošnju goriva od približno 1817 litara na sat - što znači da je tijekom grupne faze proizveo procijenjenih 516 tona ekvivalenta ugljičnog dioksida. Da vam stavimo te brojke u kontekst, u prosjeku po osobi emisija stakleničkih plinova iznosi 6,56 t CO2e. Dakle, samo u grupnoj fazi je Infantino već zagadio planet koliko zagadi 78 osoba u cijeloj godini.