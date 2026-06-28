Strani mediji o Vatrenima: 'Ljestvica je podignuta na nemoguću razinu, ali...'

Hrvatska je u noći sa subote na nedjelju slavila protiv Gane 2-1 i izborila prolazak u knockout fazu Svjetskog prvenstva, a u fokusu svjetskih medija opet se našao kapetan "Vatrenih" Luka Modrić.

"Pobijedili su očekivane protivnike, a izgubili od očekivanih protivnika. Hrvati su osvojili šest bodova, jedan manje od Engleske , završivši drugi i osiguravši mjesto u šesnaestini finala", napisali su iz portugalske A Bole, pa dodali: "Hrvatska se navikla nadmašivati ​​očekivanja, a njezin uspjeh na posljednja dva Svjetska prvenstva podigao je ljestvicu na gotovo nemoguće razine, ali čini se da su odlučni dati još jedan veliki urlik."

"Njegova prisutnost na terenu pomogla je podići prosječnu dob Dalićeve prve postave na 30 godina i 94 dana, što je tek malo manje od nacionalnog rekorda postavljenog u doigravanju za treće mjesto 1998. Hrvatski fenomen ostao je na terenu sve do posljednje od sedam minuta sudačke nadoknade. Njegova veličanstvena priča nastavlja se još malo. A mi smo sretni", napisali su iz talijanske Gazzette dello Sport.

"Hrvatska odbija zaključiti jednu reprezentativnu eru koja je već na izmaku. Za sada terapija još uvijek djeluje i održava 'pacijenta" na životu' ali ova momčad je daleko od one koja je letjela terenima 2018. i još uvijek bila moćna 2022. godine. Vatreni su patili do posljednjih trenutaka kako bi osvojili barem bod koji bi ih odveo dalje kao jednu od najboljih trećeplasiranih reprezentacija. No, hrvatski natjecateljski karakter ponovno je došao do izražaja pa je momčad na kraju prošla čak kao drugoplasirana. Ovaj će dan ostati zapamćen kao onaj u kojem smo zamalo umirovili kapetana Luku Modrića", piše španjolski AS koji je dodao kako je Hrvate "nemoguće unaprijed otpisati".