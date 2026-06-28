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KAPETAN /

Nevjerojatan je! Luka Modrić srušio još jedan rekord svjetskih prvenstava

Nevjerojatan je! Luka Modrić srušio još jedan rekord svjetskih prvenstava
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Foto: Terence Lewis/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Pokazao je Luka i na ovom prvenstvu kako je neizostavan član hrvatske ekipe i nakon 40. rođendana

28.6.2026.
1:52
Sportski.net
Terence Lewis/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Odličnim dalekometnim udarcem Hrvatska je povela u 31. minuti golom Petra Sučića. Gana je izjednačila pogotkom Derricka Luckassena u 73. minuti, dok je odluka pala u 83. minuti kada je Nikola Vlašić glavom pogodio za 2-1. 

Vlašiću je iz kornera asistirao kapetan Luka Modrić koji je sjajno ubacio loptu, a tom asistencijom je vječni Modrić srušio još jedan rekord svjetskih prvenstava. Naime, Luka je s 40 godina i 291 danom postao najstariji nogometaš koji je asistirao na Svjetskom prvenstvu. Barem od 1966. od kada se vode statistike. Nevjerojatan uspjeh kapetana naše reprezentacije.

 

 

Pokazao je Luka i na ovom prvenstvu kako je neizostavan član hrvatske ekipe i nakon 40. rođendana. Protiv Gane je odigrao svih 90 minuta i jednostavno briljirao.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaGanaSvjetsko Prvenstvo 2026.Luka Modrić
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