Nevjerojatan je! Luka Modrić srušio još jedan rekord svjetskih prvenstava

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Odličnim dalekometnim udarcem Hrvatska je povela u 31. minuti golom Petra Sučića. Gana je izjednačila pogotkom Derricka Luckassena u 73. minuti, dok je odluka pala u 83. minuti kada je Nikola Vlašić glavom pogodio za 2-1.

Vlašiću je iz kornera asistirao kapetan Luka Modrić koji je sjajno ubacio loptu, a tom asistencijom je vječni Modrić srušio još jedan rekord svjetskih prvenstava. Naime, Luka je s 40 godina i 291 danom postao najstariji nogometaš koji je asistirao na Svjetskom prvenstvu. Barem od 1966. od kada se vode statistike. Nevjerojatan uspjeh kapetana naše reprezentacije.

40 - Aged 40y 291d today, Luka Modric has become the oldest player to provide an assist at the World Cup on Opta record (since 1966).



Timeless. pic.twitter.com/Pv8S1W8br3 — OptaJoe (@OptaJoe) June 27, 2026

Pokazao je Luka i na ovom prvenstvu kako je neizostavan član hrvatske ekipe i nakon 40. rođendana. Protiv Gane je odigrao svih 90 minuta i jednostavno briljirao.