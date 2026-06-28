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'BRAVO, VATRENI' /

Navijači oduševljeni velikom pobjedom: 'Mi smo kao dizel, treba nam da se zagrijemo'

Navijači oduševljeni velikom pobjedom: 'Mi smo kao dizel, treba nam da se zagrijemo'
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Pogotke za Hrvatsku postigli su Petar Sučić (31) i Nikola Vlašić (83), dok je strijelac za Ganu bio Derrick Luckassen (73)

28.6.2026.
1:29
Sportski.netHina
Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.
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Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16-inu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u dvoboju zadnjeg, 3. kola skupine L u Philadelphiji svladala Ganu sa 2-1 (1-0).

Pogotke za Hrvatsku postigli su Petar Sučić (31) i Nikola Vlašić (83), dok je strijelac za Ganu bio Derrick Luckassen (73).

Hrvatska je natjecanje u skupini završila na drugom mjestu sa šest bodova, jednim manje od vodeće Engleske koja je sa 2-0 u New Yorku svladala Panamu. 

Pobjeda i plasman u nokaut fazu izazvali su i velike reakcije na društvenim mrežama. 

"Luka je kapetanski odigrao utakmicu", "Nitko ne spominje Vlašića pa evo ja ću, bravo majstore samo nastavi tako!", "E tako se bori za Domovinu, za kockice, nekad treba i kritike dati. BRAVO VATRENI", "Jedan, jedini, maestro - Luka Modrić"!, "Svi koji ste pljuvali po Luki Modriću, vrijeme je da se naklonite. Legenda. Najbolji veznjak na svijetu", "Mi smo kao dizel, treba nam da se zagrijemo i uzmemo zalet", samo su neki od brojnih komentara. 

Javili su se u komentarima i razni klubovi. Javila se Istra 1961 s emotikonima vatre, a isto su našpravili i iz Vlašićevog Torina. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Komentari
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