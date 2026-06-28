Sjećate li se ove drame? Ovo je trenutak koji je slomio Vatrene: Od grede do suza u 22 sekunde

Nakon impresivne pobjede protiv Španjolske u grupnoj fazi Eura 2016., generacija hrvatskih nogometaša predvođena Lukom Modrićem i Ivanom Rakitićem s pravom je slovila za jednog od favorita turnira. No, u osmini finala u Lensu čekao ih je pragmatični Portugal Cristiana Ronalda. Utakmica je postala sinonim za taktički oprez i, na kraju, jedno od najbolnijih ispadanja u povijesti hrvatske reprezentacije.

Taktički šah bez ijednog udarca

Od prve minute bilo je jasno da nijedan izbornik, ni Ante Čačić ni Fernando Santos, ne namjerava preuzeti suvišan rizik. Hrvatska je kontrolirala posjed, no bezopasno, dok je Portugal strpljivo čekao svoju priliku u čvrstom obrambenom bloku. Hrvatski napad mučio se s kreiranjem prilika; Mario Mandžukić bio je potpuno odsječen u duelu s Pepeom i Fonteom, dok su portugalski veznjaci uspješno neutralizirali Modrića i Rakitića. Koliko je utakmica bila oprezna, svjedoči i povijesni podatak da u regularnih devedeset minuta nije zabilježen nijedan udarac u okvir gola s obje strane. Bila je to uspavanka, nogometni šah u kojem su obje strane čekale grešku protivnika. Fernando Santos je taktički trijumfirao, priznavši kasnije: "Bilo bi lijepo igrati lijepo, ali tako se ne osvajaju turniri."

Drama u 117. minuti

Kako je vrijeme odmicalo, produžeci su se činili kao logičan slijed, a jedanaesterci kao neizbježna sudbina. A onda, u 117. minuti, dogodio se trenutak koji je definirao utakmicu. Nakon ubačaja s desne strane, Ivan Perišić je nadskočio obranu i glavom pogodio vratnicu. Dok se lopta odbijala od okvira gola, stadionom je prostrujao uzdah nade, ali samo na sekundu. Uslijedio je smrtonosan portugalski protunapad. Mladi Renato Sanches, koji je unio živost u portugalsku igru, povukao je loptu preko polovice terena i dodao za Nanija. Njegov pas pronašao je Ronalda na drugoj vratnici. Njegov udarac, prvi portugalski u okvir gola na cijeloj utakmici, Danijel Subašić je obranio, no lopta se odbila točno na glavu Ricarda Quaresme, koji ju je s metra udaljenosti lako pospremio u praznu mrežu. Od hrvatske vratnice do portugalskog gola prošle su samo 22 sekunde.

U preostalom vremenu Domagoj Vida je imao priliku za izjednačenje, ali njegov udarac otišao je pored gola. Zvižduk španjolskog suca označio je kraj. Mnogi hrvatski igrači pali su na travnjak u suzama, shrvani okrutnošću nogometa. Posebno emotivan bio je Luka Modrić, kojeg su tješili suigrači iz Real Madrida, Pepe i Cristiano Ronaldo, u sceni koja je obišla svijet kao simbol poštovanja i sportskog duha. Bio je to gorak kraj za generaciju koja je obećavala, ali i lekcija koju će, pokazat će se, iskoristiti dvije godine kasnije u Rusiji.