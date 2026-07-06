FIFA radi nevjerojatne stvari: Donald Trump nazvao Infantina i kreirao neviđeni skandal

Međunarodni nogometni savez (FIFA) dopustila je napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu usprkos izravnom crvenom kartonu kojega je Balogun dobio u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću.

Ta odluka izazvala je burne reakcije cijelog svijeta, a naravno i belgijskog nogometnog saveza koji je u svome priopćenju rekao: "FIFA temelji svoju odluku na članku 27 svog Disciplinskog pravilnika koji navodi kako Disciplinska komisija može odlučiti o ukidanju prethodno nametnute sankcije. No, taj isti Disciplinski pravilnik u svom članku 66.4 jasno navodi kako crveni karton automatski rezultira suspenzijom za sljedeću utakmicu kao što je bio slučaj i sa svim ostalim crvenim kartonima tijekom ovog Svjetskog prvenstva. A u članku 10.5 stoji: 'Ako je igrač ili dužnosnik isključen bilo izravnim ili neizravnim crvenim kartonom (druga opomena), bit će automatski suspendiran za sljedeću utakmicu".

Da stvar bude gora i skandaloznija, čini se da je osobno predsjednik Donald Trump nazvao FIFA-u, točnije Giannija Infantina i zatražio da se provjeri odluka o Balogunovoj suspenziji, piše New York Times.

"Nedugo nakon što je Balogun dobio crveni karton, visoki dužnosnici Trumpove administracije – uključujući ministra trgovine Howarda Lutnicka i Andrewa Giulianija, izvršnog direktora radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo – angažirali su odvjetnike kako bi pomogli Američkom nogometnom savezu u pokušaju podnošenja žalbe, unatoč pravilima FIFA-e koja takve žalbe ne dopuštaju; tu su informaciju potvrdile dvije osobe upoznate s tim pozivom", piše ugledni NY Times.