Ove fotografije Neymara proganjat će sve Brazilce: 'Sramota! Noćna mora'

Brazilski san o šestoj tituli prvaka svijeta srušen je na bolan i poznat način. U osmini finala u New Jerseyju, Norveška je ponovno bila kobna. Rezultat 2:1, identičan onome iz Marseillea 1998., odjeknuo je Brazilom, ostavljajući naciju u šoku i nevjerici.

Haalandova egzekucija i uzaludni Neymarov gol

Utakmica na stadionu MetLife nije ponudila ljepotu, već taktičku bitku u kojoj se momčad Stålea Solbakkena pokazala ubojitijom. Ključni trenutak prvog dijela dogodio se kada je vratar Ørjan Nyland obranio slabo izveden jedanaesterac Brune Guimarãesa. U nastavku je na scenu stupio nezaustavljivi Erling Haaland. Norveški div je s dva klinička pogotka srušio snove Brazilaca i stigao do svog sedmog gola na turniru. Utješni pogodak za Ancelottijevu momčad postigao je Neymar, također s bijele točke, u svojem vjerojatno posljednjem nastupu za reprezentaciju.

Duhovi iz 1998. i proročanske naslovnice

Poraz je bolno podsjetio na "mračnu noć" iz Marseillea 23. lipnja 1998., kada je Norveška u grupnoj fazi na isti način šokirala tadašnje prvake svijeta. Kao da su prizivali povijest, najutjecajnije norveške novine, Verdens Gang (VG), uoči utakmice su na naslovnici objavile "GI OSS ETT TIL!" ("Dajte nam još jedan!"), aludirajući na čudo iz Francuske. Njihova molba je uslišana. Tada je Brazil poveo golom Bebeta, da bi Tore André Flo i Kjetil Rekdal iz jedanaesterca u posljednjim minutama donijeli preokret i pobjedu opisanu kao povijesni poraz. Mediji su tada danima pisali o sudačkoj krađi, no ovoga puta krivca ne traže u drugima, već u vlastitoj nemoći pred čvrstim i efikasnim protivnikom.

Nerješiva enigma za Seleção

Nevjerojatno zvuči podatak da je Norveška jedina reprezentacija u povijesti s kojom je Brazil igrao, a da je nikada nije uspio pobijediti. Ta statistička anomalija sada je prerasla u prokletstvo. U pet susreta, Brazil ima tri poraza i dva remija. Niz je počeo 1988. remijem (1:1), nastavio se porazom 1997. (4:2), onim najpoznatijim na SP-u 1998. (2:1), te novim remijem 2006. (1:1). Posljednji susret samo je potvrdio status Norvežana kao crne mačke za peterostruke svjetske prvake. Nijedna druga sila svijeta nema takav omjer protiv Seleçãoa.

"Sramota", "Noćna mora" i "Kraj ere"

"Vergonha" (Sramota), "Pesadelo" (Noćna mora), "O fim do sonho" (Kraj sna) – samo su neki od naslova koji vrište s naslovnica brazilskih portala. Vodeći sportski medij Globo Esporte piše o "ponovljenoj norveškoj noćnoj mori" i nemoći jedne generacije. List Lance! ispadanje naziva "nacionalnom sramotom", kritizirajući bezidejnu igru i taktičke propuste Carla Ancelottija.

Društvene mreže su eksplodirale, a bijes navijača usmjeren je na sve, od promašenog jedanaesterca Brune Guimarãesa do izbornikove strategije. Slike uplakanih navijača s ulica Rio de Janeira i São Paula obišle su svijet, a opći je konsenzus da je ovo bolan kraj za generaciju predvođenu Neymarom. Analize i potraga za krivcima u Brazilu su tek počele, a Ancelottijeva budućnost na klupi, unatoč velikom ugledu, sada je pod znakom pitanja.