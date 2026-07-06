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Crni dan za Brazil! Ovako nešto im se nije dogodilo 36 godina

Crni dan za Brazil! Ovako nešto im se nije dogodilo 36 godina
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Foto: HMB Media/Sipa USA/Profimedia

Za Brazil je nastavljen post bez naslova prvaka

6.7.2026.
0:25
Sportski.net
HMB Media/Sipa USA/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Norveške plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-1 (0-0) protiv Brazila u osmini finala, u ogledu gdje je dva pogotka postigao Erling Haaland.

Brazil je time potpisao ispadanje kakvo im se dugo nije dogodilo. Brazil je prekinuo niz od nastupanja u četvrtfinalu od 1994. Posljednji put su ispali prije četvrtfinala još u Italiji 1990. kada ih je u osmini finala izbacila Argentina. Od tada su svaki put igrali barem četvrtfinale.

Time je stao niz od osam prvenstva u kojima su došli do četvrtfinala što je bio rekord koji su dijelili s Njemačkom. Za Brazil je nastavljen post bez naslova prvaka od 2002. kada su posljednji put osvojili prvenstvo, a od tada su i bez medalje što je niz kakav ne pamte. 

 

 

Da stvar bude gora, Brazil je protiv Norveške prvi puta od 1966. od kada se vodi statistika bio na posjedu lopte manjem od 40 posto što je uistinu frapantno. 

Norveška ostaje crna mačka za Brazil. Nakon pet utakmica, i dalje su neporaženi. Norveška ima tri pobjede, a dvije utakmice su završile neriješeno. Brazilu ne odgovaraju europske momčadi. U nokaut-fazi su zgubili zadnjih sedam utakmica protiv europskih ekipa. 

 

 

Brazilska Nogometna ReprezentacijaNorveška Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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