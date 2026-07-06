Crni dan za Brazil! Ovako nešto im se nije dogodilo 36 godina

Nogometna reprezentacija Norveške plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-1 (0-0) protiv Brazila u osmini finala, u ogledu gdje je dva pogotka postigao Erling Haaland.

Brazil je time potpisao ispadanje kakvo im se dugo nije dogodilo. Brazil je prekinuo niz od nastupanja u četvrtfinalu od 1994. Posljednji put su ispali prije četvrtfinala još u Italiji 1990. kada ih je u osmini finala izbacila Argentina. Od tada su svaki put igrali barem četvrtfinale.

Time je stao niz od osam prvenstva u kojima su došli do četvrtfinala što je bio rekord koji su dijelili s Njemačkom. Za Brazil je nastavljen post bez naslova prvaka od 2002. kada su posljednji put osvojili prvenstvo, a od tada su i bez medalje što je niz kakav ne pamte.

6 - Brazil are now experiencing their longest barren run in World Cup history, having failed to lift the trophy in each of the last six editions of the tournament since their last triumph in 2002.



Elusive. pic.twitter.com/SUoMtuemJI — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026

Da stvar bude gora, Brazil je protiv Norveške prvi puta od 1966. od kada se vodi statistika bio na posjedu lopte manjem od 40 posto što je uistinu frapantno.

Norveška ostaje crna mačka za Brazil. Nakon pet utakmica, i dalje su neporaženi. Norveška ima tri pobjede, a dvije utakmice su završile neriješeno. Brazilu ne odgovaraju europske momčadi. U nokaut-fazi su zgubili zadnjih sedam utakmica protiv europskih ekipa.

7 - Brazil have now lost their last seven knockout matches at the World Cup against European opposition



❌ 2006: 0-1 v France

❌ 2010: 1-2 v Netherlands

❌ 2014: 1-7 v Germany

❌ 2014: 0-3 v Netherlands

❌ 2018: 1-2 v Belgium

❌ 2022: 1-1 (2-4 pens) v Croatia

❌ 2026: 1-2 v… pic.twitter.com/A6IXQm1I8r — OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026