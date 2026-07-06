Kovačić je bio neutješan nakon Portugala, a sada se oglasio emotivnom porukom

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je u petak u noći po našem vremenu, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, nakon poraza od Portugala u Torontu rezultatom 2-1.

Rane su još svježe, prošla su samo tri dana, a oglasio se i Mateo Kovačić koji je bio ponajbolji igrač na terenu i jedan od najemotivniji nakon utakmice. Mateo je bio u suzama. Tješili su ga i Modrić i Dalić kao i portugalski kolege. Sada se nakon dvije (ne)prospavane noći javio na svome Instagramu emotivnom porukom.

"Još uvijek teško pronalazim prave riječi nakon posljednje utakmice. Vjerovali smo da možemo otići puno dalje, zato je ovo tako teško prihvatiti. Svatko od nas dao je sve što je imao za ovaj dres. Odlazimo s ovog turnira razočarani, ali ponosni na način na koji smo se borili za svoju domovinu do samoga kraja. Svima koji ste ispunili stadione, navijali za nas i pružali nam podršku od kuće – hvala. Osjetili smo vašu podršku na svakom koraku. Hvala vam od srca", napisao je Kova.

Mateo Kovačić protiv Portugala je odigrao 117. utakmicu u hrvatskom dresu. Ukupno ima pet pogodaka, a mnogi smatraju da će upravo on naslijediti Luku Modrića na mjestu kapetana reprezentacije.