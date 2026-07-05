Sudac koji je šokirao Hrvatsku ostaje na Svjetskom prvenstvu

Norveški sudac Espen Eskås, koji se našao u središtu kontroverzi nakon što je Hrvatskoj poništio ključni pogodak protiv Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva, ipak nije poslan kući. Unatoč glasnim glasinama o njegovoj smjeni, FIFA je donijela konačnu odluku o njegovom daljnjem angažmanu na turniru.

Dramatična završnica i poništeni gol

Podsjetimo, utakmica Hrvatske i Portugala ušla je u anale zbog jedne od najkontroverznijih VAR odluka na svjetskim prvenstvima. Igrala se 103. minuta kada je Joško Gvardiol zabio za 2:2 i, naizgled, odveo Hrvatsku prema produžecima. Glavni sudac Eskås prvotno je priznao pogodak, na veliko oduševljenje hrvatskih navijača. Međutim, uslijedila je duga intervencija iz VAR sobe zbog sumnje u zaleđe. Ključno pitanje bilo je je li Igor Matanović neprimjetno dodirnuo loptu glavom prije nego što je ona stigla do Marija Pašalića, koji se nalazio u nedozvoljenoj poziciji.

Tehnologija koja je slomila srca

Nakon višeminutne provjere, Eskås je pozvan da i sam pogleda snimku, što je rijetkost kod odluka o zaleđu. Iako TV snimke nisu mogle potvrditi kontakt, ipak je presudila napredna tehnologija u lopti. Senzor unutar lopte Adidas Trionda zabilježio je "otkucaj srca", grafički prikaz koji potvrđuje i najmanji dodir. Taj kontakt, vjerojatno Matanovićevom kosom, bio je nevidljiv golim okom, ali dovoljan da se Pašalić aktivira iz zaleđa. FIFA je kasnije u priopćenju potvrdila: "Podaci dobiveni tehnologijom Connected Ball dokazali su kontakt Igora Matanovića, što je omogućilo sucu da ispravno utvrdi zaleđe i poništi gol." Odluka je izazvala bijes navijača, koji su teren zasuli bocama, a izbornik Zlatko Dalić poručio je kako VAR "ubija sve emocije u vama".

Glasine demantirane, Norvežanin nastavlja turnir

Odmah nakon bolnog ispadanja Hrvatske proširile su se glasine da je šef FIFA-inog sudačkog odjela Pierluigi Collina odlučio poslati Eskåsa kući. Kao razlog se, osim poništenog gola, navodio i ranije dosuđeni jedanaesterac za Portugal. Ipak, te su se informacije pokazale netočnima. FIFA je službeno potvrdila da 38-godišnji Norvežanin ostaje na Svjetskom prvenstvu te da je delegiran za dužnost četvrtog suca na utakmici osmine finala između Argentine i Egipta.