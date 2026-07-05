Cristiano potvrdio da mu je ovo zadnje SP u karijeri: 'Neću odustati kad drugi to žele'

Uoči ključne utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske, Cristiano Ronaldo (41) potvrdio je ono o čemu se mjesecima nagađalo. Turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku posljednji je u njegovoj reprezentativnoj karijeri. Portugalska legenda odlučila je staviti točku na spekulacije i jasno poručiti kako je došlo vrijeme za oproštaj od najveće svjetske pozornice.

Otići ću pod svojim uvjetima

Na konferenciji za medije, koja je povremeno bila i napeta, Ronaldo nije ostavio prostora za drugačije interpretacije. "Želim uživati koliko god je to moguće, jer će to biti moje posljednje Svjetsko prvenstvo", izjavio je, ali odmah je dodao borbenim tonom: "Nadam se da sutra neće biti moja posljednja utakmica na ovom prvenstvu". Time je poslao jasnu poruku da je njegov fokus isključivo na utakmici protiv Španjolske.

"Odustat ću kad ja to budem želio, a ne kad drugi to žele", poručio je kritičarima. Tenzije su dosegle vrhunac tijekom verbalnog okršaja s jednim brazilskim novinarom. Na pitanje što mu je najteže na ovom prvenstvu s 41 godinom, odgovorio je oštro: "Razgovarati sa svima vama, a posebno s nekima od vas. Tu najviše mislim na one koji me ne vole".

Najave koje su dale naslutiti kraj

Ova potvrda nije došla kao potpuno iznenađenje. Još u studenom 2025. godine, tijekom videopoziva na jednom forumu u Rijadu, Ronaldo je prvi put jasno rekao da će mu Mundijal 2026. biti posljednji. "Da, definitivno. Imat ću 41 godinu i mislim da će to biti pravi trenutak", kazao je tada. Dodatnu potvrdu dala je i njegova sestra Katia Aveiro, koja je uoči dramatične utakmice protiv Hrvatske poručila da je ovo njegov "posljednji ples" u dresu Portugala. Nakon dva desetljeća u kojima je srušio sve rekorde po broju nastupa i golova za nacionalnu vrstu te osvojio Europsko prvenstvo, ostao je još samo jedan cilj. Osvajanje svjetskog naslova jedini je veliki trofej koji nedostaje u njegovoj blistavoj karijeri i najveći motiv u njegovoj oproštajnoj misiji.