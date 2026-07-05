Brazil protiv pritajenog favorita Mundijala u borbi za četvrtfinale

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Tekstualni prijenos utakmice Brazil - Norveška u osmini finala Svjetskog prvenstva na portalu Net.hr
Peterostruki svjetski prvaci Brazilci u nedjelju se u osmini finala Svjetskog prvenstva suočavaju s Norveškom. Iako su favoriti, ulaze u dvoboj oslabljeni bez ozlijeđenih Raphinhe i Paquete. Norvežane, koji su se vratili u nokaut fazu nakon 28 godina, predvodi nezaustavljivi Erling Haaland. Pobjednik ide u četvrtfinale na boljeg iz susreta Engleske i Meksika.
Brazil: -
Norveška: -
Utakmica počinje u 22.00