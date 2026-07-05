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SPEKTAKL U NEW YORKU /

Brazil protiv pritajenog favorita Mundijala u borbi za četvrtfinale

Brazil protiv pritajenog favorita Mundijala u borbi za četvrtfinale
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Brazil - Norveška u osmini finala Svjetskog prvenstva na portalu Net.hr

5.7.2026.
19:55
M.G.
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Peterostruki svjetski prvaci Brazilci u nedjelju se u osmini finala Svjetskog prvenstva suočavaju s Norveškom. Iako su favoriti, ulaze u dvoboj oslabljeni bez ozlijeđenih Raphinhe i Paquete. Norvežane, koji su se vratili u nokaut fazu nakon 28 godina, predvodi nezaustavljivi Erling Haaland. Pobjednik ide u četvrtfinale na boljeg iz susreta Engleske i Meksika.

Svjetsko prvenstvo, osmina finala
05.07.2026.
22.00
0
Brazil
 
:
0
Norveška
 

 

Početni sastavi

Brazil: -

Norveška: -

 

 

 

Utakmica počinje u 22.00

 

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Svjetsko Prvenstvo 2026.NorveškaBrazil
komentara
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