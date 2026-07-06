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Nećete vjerovati tko će biti vrhovni sudac u najvećoj nogometnoj parnici stoljeća

Nećete vjerovati tko će biti vrhovni sudac u najvećoj nogometnoj parnici stoljeća
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Foto: Profimedia

A da cijela priča poprimi dodatnu dozu "holivudske magije", pobrinuli su se u FIFA-i, koji su ovom nevjerojatnom scenariju dodali još jedan zanimljiv detalj

6.7.2026.
16:37
Sportski.net
Profimedia
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Ne stišava se bura nakon što je FIFA odlučila "zamrznuti" suspenziju Folarina Baloguna kako bi mogao igrati protiv Belgije.

Mnogi ovaj potez FIFA-e i Giannija Infantina vide kao nastavak udvaranja predsjedniku domaćinske zemlje Donaldu Trumpu, pogotovo zato što je predsjednik FIFA-e ranije predsjedniku SAD-a uručio prvu "nagradu za mir" u povijesti FIFA-e, ali i zato što se sam Trump zahvalio FIFA-i na ispravljanju, kako je rekao, "velike nepravde".

Belgijski nogometni savez potom je zatražio objašnjenje od FIFA-e, no krovna svjetska nogometna organizacija kao jedini je odgovor poslala dopis u kojem navodi da "navedenu korespondenciju smatra žalbom, da je imenovan sudac koji će o njoj odlučivati te da RBFA ima samo nekoliko sati za njezino dopunjavanje. FIFA pritom nije dostavila nikakve informacije o samom predmetu", stoji na službenim stranicama Kraljevskog belgijskog nogometnog saveza.

A da cijela priča poprimi dodatnu dozu "holivudske magije", pobrinuli su se u FIFA-i, koji su ovom nevjerojatnom scenariju dodali još jedan zanimljiv detalj. Naime, predsjednik žalbene komisije je Neil Eggleston, Amerikanac i bivši odvjetnik Bijele kuće.

FifaGianni InfantinoSadDonald TrumpSvjetsko Prvenstvo 2026.
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