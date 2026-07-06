Nećete vjerovati tko će biti vrhovni sudac u najvećoj nogometnoj parnici stoljeća
A da cijela priča poprimi dodatnu dozu "holivudske magije", pobrinuli su se u FIFA-i, koji su ovom nevjerojatnom scenariju dodali još jedan zanimljiv detalj
Ne stišava se bura nakon što je FIFA odlučila "zamrznuti" suspenziju Folarina Baloguna kako bi mogao igrati protiv Belgije.
Mnogi ovaj potez FIFA-e i Giannija Infantina vide kao nastavak udvaranja predsjedniku domaćinske zemlje Donaldu Trumpu, pogotovo zato što je predsjednik FIFA-e ranije predsjedniku SAD-a uručio prvu "nagradu za mir" u povijesti FIFA-e, ali i zato što se sam Trump zahvalio FIFA-i na ispravljanju, kako je rekao, "velike nepravde".
Belgijski nogometni savez potom je zatražio objašnjenje od FIFA-e, no krovna svjetska nogometna organizacija kao jedini je odgovor poslala dopis u kojem navodi da "navedenu korespondenciju smatra žalbom, da je imenovan sudac koji će o njoj odlučivati te da RBFA ima samo nekoliko sati za njezino dopunjavanje. FIFA pritom nije dostavila nikakve informacije o samom predmetu", stoji na službenim stranicama Kraljevskog belgijskog nogometnog saveza.
A da cijela priča poprimi dodatnu dozu "holivudske magije", pobrinuli su se u FIFA-i, koji su ovom nevjerojatnom scenariju dodali još jedan zanimljiv detalj. Naime, predsjednik žalbene komisije je Neil Eggleston, Amerikanac i bivši odvjetnik Bijele kuće.