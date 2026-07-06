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Korumpirani bivši čelnik FIFA-e oglasio se zbog skandala na Svjetskom prvenstvu

Korumpirani bivši čelnik FIFA-e oglasio se zbog skandala na Svjetskom prvenstvu
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Odluka FIFA-e odmah je podigla prašinu u javnosti, a mnogi su je protumačili kao opasan presedan.

6.7.2026.
13:49
Sportski.net
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FIFA je službeno ukinula suspenziju američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, čime će napadač SAD-a ipak moći nastupiti u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije. Odluka je donesena nakon, kako se navodi, diplomatskih pritisaka i apela iz Bijele kuće, uz razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

Balogun, koji je bio najbolji strijelac američke reprezentacije na turniru, dobio je izravni crveni karton u susretu šesnaestine finala protiv Bosne i Hercegovine. Iako je uobičajena praksa da takve kazne vrijede minimalno jednu utakmicu, FIFA-ina odluka da suspenziju poništi izazvala je burne reakcije i otvorila raspravu o mogućem presedanu u primjeni disciplinskih pravila na najvišoj razini.

Odluka FIFA-e odmah je podigla prašinu u javnosti, a mnogi su je protumačili kao opasan presedan koji bi mogao dovesti u pitanje dosljednost disciplinskih kriterija na turniru. Posebno se postavlja pitanje hoće li se sličan pristup primjenjivati i u slučajevima drugih reprezentacija u budućnosti.

U raspravu se uključio i bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter, koji je u svom objavi na društvenoj mreži X kritizirao način donošenja odluke i sugerirao da politički utjecaji ne bi smjeli imati ulogu u sportskim procesima.

"Crveni kartoni se ne poništavaju političkim telefonskim pozivima. Poništavaju se pravilima, dokazima i neovisnim tijelima", poručio je Blatter.

Dodao je i kako bi eventualna intervencija političkog vrha jedne države u odluke FIFA-e mogla ozbiljno narušiti kredibilitet organizacije, zaključivši porukom na latinskom: "Quo vadis, FIFA?"

 

 

Iako je njegov komentar izazvao pažnju, Blatterovo oglašavanje ponovno je podsjetilo i na njegovu vlastitu turbulentnu povijest u vrhu svjetskog nogometa. Bivši dugogodišnji predsjednik FIFA-e suspendiran je iz svih nogometnih aktivnosti zbog više slučajeva kršenja etičkog kodeksa i financijskih nepravilnosti.

Njegov pad započeo je 2015. godine, kada je sankcioniran sa šest godina zabrane djelovanja zbog sporne isplate od dva milijuna dolara tadašnjem predsjedniku UEFA-e Michelu Platiniju bez formalnog ugovora. Kasnije, 2021. godine, izrečena mu je dodatna suspenzija nakon što je utvrđeno da je odobravao višemilijunske bonuse sebi i drugim visokim dužnosnicima.

Zbog kumuliranih kazni, Blatteru je zabranjeno obavljanje bilo kakvih nogometnih funkcija sve do listopada 2028. godine.

FifaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026.Sepp Blatter
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