Možda, možda… Haalandov otac otvorio vrata transferu koji bi šokirao svijet
Alfie je pokušao biti suzdržan
Otac Erlinga Haalanda, Alf Inge Haaland, ponovno je podigao prašinu oko budućnosti norveške superzvijezde. U razgovoru za DAZN, uoči okršaja Norveške i Brazila, otvorio je vrata mogućnosti koja već godinama intrigira nogometni svijet, Real Madrid.
Alfie je pokušao biti suzdržan, ali njegova izjava odjeknula je dovoljno glasno:
“Erling je sretan u Cityju… ali svaki nogometaš želi igrati za Real Madrid.”
Na dodatno pitanje o Španjolskoj samo je kratko uzvratio:
“Možda, možda… nikad ne znaš.”
A onda je Erling, kao da želi dodatno začiniti priču, na terenu odradio svoje. Protiv Brazila je zabio oba gola u pobjedi 2:1 i odveo Norvešku u četvrtfinale, savršeni tajming za novu rundu špekulacija o njegovoj budućnosti.