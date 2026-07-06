Možda, možda… Haalandov otac otvorio vrata transferu koji bi šokirao svijet

Otac Erlinga Haalanda, Alf Inge Haaland, ponovno je podigao prašinu oko budućnosti norveške superzvijezde. U razgovoru za DAZN, uoči okršaja Norveške i Brazila, otvorio je vrata mogućnosti koja već godinama intrigira nogometni svijet, Real Madrid.

Alfie je pokušao biti suzdržan, ali njegova izjava odjeknula je dovoljno glasno:

“Erling je sretan u Cityju… ali svaki nogometaš želi igrati za Real Madrid.”

Na dodatno pitanje o Španjolskoj samo je kratko uzvratio:

“Možda, možda… nikad ne znaš.”

A onda je Erling, kao da želi dodatno začiniti priču, na terenu odradio svoje. Protiv Brazila je zabio oba gola u pobjedi 2:1 i odveo Norvešku u četvrtfinale, savršeni tajming za novu rundu špekulacija o njegovoj budućnosti.