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CITY U PANICI? /

Možda, možda… Haalandov otac otvorio vrata transferu koji bi šokirao svijet

Možda, možda… Haalandov otac otvorio vrata transferu koji bi šokirao svijet
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Foto: Mike Langish/Zuma Press/Profimedia

Alfie je pokušao biti suzdržan

6.7.2026.
15:38
Sportski.net
Mike Langish/Zuma Press/Profimedia
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Otac Erlinga Haalanda, Alf Inge Haaland, ponovno je podigao prašinu oko budućnosti norveške superzvijezde. U razgovoru za DAZN, uoči okršaja Norveške i Brazila, otvorio je vrata mogućnosti koja već godinama intrigira nogometni svijet, Real Madrid.

Alfie je pokušao biti suzdržan, ali njegova izjava odjeknula je dovoljno glasno:

“Erling je sretan u Cityju… ali svaki nogometaš želi igrati za Real Madrid.”

Na dodatno pitanje o Španjolskoj samo je kratko uzvratio:

“Možda, možda… nikad ne znaš.”

A onda je Erling, kao da želi dodatno začiniti priču, na terenu odradio svoje. Protiv Brazila je zabio oba gola u pobjedi 2:1 i odveo Norvešku u četvrtfinale, savršeni tajming za novu rundu špekulacija o njegovoj budućnosti.

Erling Braut Haaland
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