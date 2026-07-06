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Svi pričaju o ovome: Haalandu na intervju upao znakovit gost

Svi pričaju o ovome: Haalandu na intervju upao znakovit gost
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Foto: Mike Langish/Zuma Press/Profimedia

Utakmica je odlučena u završnici susreta

6.7.2026.
7:15
Sportski.net
Mike Langish/Zuma Press/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Norveške plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-1 protiv Brazila u osmini finala, u ogledu gdje je dva pogotka postigao Erling Haaland.

Utakmica je odlučena u završnici susreta, a dva bljeska nezaustavljivog Haalanda srušila su Brazil koji je time i dalje u svojoj povijesti bez pobjede u međusobnim susretima protiv Norvežana. Haaland je parao brazilsku mrežu u 79. i 90. minuti. Obje asistencije upisao je Schjelderup. U desetoj minuti nadoknade Brazil je tek stigao do počasnog gola, a s bijele točke je pogodio Neymar za konačnih 2-1 Norvežana.

Društvenim mrežama se širi snimka intervjua Erlinga Haalanda nakon utakmice zbog toga što ga je došao pozdraviti Vinicius Jr. Nakon utakmice su se i izgrlili, Haaland je tješio Vinija, a Vinijev potez već su mnogi na društvenim mrežama protumačili kao potez da se Haalanda nagovori na dolazak u Real Madrid

 

 

O Haalandu u Realu se piše već mjesecima, ali taj transfer bi bio iznimno skup za kraljevski klub. Norveški napadač ima ugovor s Manchester Cityjem koji ga veže do 2034. godine. 

Svi pričaju o ovome: Haalandu na intervju upao znakovit gost
Foto: WU ZHIZHAO/imago sportfotodienst/Profimedia

Norveška nastavlja svoje Svjetsko prvenstvo. U četvrtfinalu će igrati protiv Engleske dok Vini i njegov Brazil odlaze kući nakon još jednog razočaravajućeg SP-a.

Norveška Nogometna ReprezentacijaBrazilska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Erling Haaland
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