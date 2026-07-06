Slavni i poznati u Silverstoneu: Evo tko je sve pratio kultnu utrku Formule 1

Poznate osobe okupile su se u kultnom Silverstoneu u nedjelju i gledale Veliku nagradu Velike Britanije. Među zvučnim imenima u boksevima bila je i Adele, koja je nedavno otkrila da je potpuno zaljubljena u Formulu 1. U Silverstoneu su se pojavili i gitarist grupe Queen Brian May kojem nije ovo bio prvi put u Silverstoneu. Sedamdesetosmogodišnji glazbenik prošle je godine postao viralan nakon što je na startnom gridu prilično hladno odbio razgovor s Martinom Brundleom.

Snimljen je u Silverstoneu i nogometaš Jamie Vardy sa suprugom Rebekah, te engleska nogometna reprezentativka Ella Toone, koja se nedavno udala. Britanska pjevačica nakratko je mikrofon zamijenila "Misijskom kontrolom“, gdje su joj zvijezde Formule 1 Lando Norris, Oscar Piastri, kao i Zak Brown i Andrea Stella pokazali McLarenovo sjedište u Wokingu, piše The Sun.

Adele je tvornicu posjetila sa svojim tinejdžerskim sinom, koji je također veliki zaljubljenik u Formulu 1, te je dobila priliku za obilazak svih dijelova kompleksa.

U boksevima se pojavila i engleska reprezentativka Ella Toone, svježe nakon vjenčanja sa suprugom Joeom Bunneyjem.

Dvadesetšestogodišnja Toone zaručila se prošlog ljeta, nakon što je s reprezentacijom Engleske osvojila drugi naslov europskih prvakinja u Švicarskoj.

Monegaški vozač Charles Leclerc u Ferrariju slavio je na Velikoj nagradi Velike Britanije, utrci Svjetskog prvenstva Formule 1 održanoj u Silverstoneu. Bila je to ukupno 16. pobjeda za Ferrari u povijesti u Silverstoneu.

Leclerc je najbolje iskoristio kaotičan rasplet utrke, koja je završila iza sigurnosnog automobila nakon nesreće Maxa Verstappena iz Red Bulla četiri kruga prije kraja. Iako se očekivalo da će se “safety car” povući krug prije završetka, to se nije dogodilo, pa vozači u završnici više nisu imali priliku mijenjati poredak.

Drugo mjesto osvojio je George Russell u Mercedesu, dok je treći završio Lewis Hamilton u Ferrariju.

Vodeći u ukupnom poretku, 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli iz Mercedesa, ostao je bez bodova nakon što je utrku završio na 16. mjestu. Antonelli je 11 krugova prije kraja, dok je držao drugo mjesto, prijavio probleme s bolidom i otišao u boks. U trenutku izlaska sigurnosnog automobila bio je deveti, no dodatna kazna od pet sekundi spustila ga je još sedam pozicija niže.

Unatoč lošem rezultatu, Antonelli je zadržao vodstvo u ukupnom poretku sa 179 bodova. Drugi je Russell sa 154 boda, a treći Hamilton sa 147.