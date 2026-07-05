Pogledajte najzanimljivije trenutke Velike nagrade Velike Britanije

Monežanin Charles Leclerc (Ferrari) pobjednik je utrke za VN Velike Britanije Svjetskog prvenstva vozača Formule 1 vožene u Silverstoneu.

Leclerc je imao najviše sreće u kaotičnoj utrci koja je završena pod "safety carom" zbog nesreće Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull) četiri kruga prije kraja. Iako je bilo najavljeno kako će se "safety car" maknuti s piste krug prije kraja, to se nije dogodilo pa se redoslijed u završnici nije niti mogao mijenjati.

Drugi i treći ciljem su prošli Britanci George Russell (Mercedes) i Lewis Hamilton (Ferrari).

Vodeći u ukupnom redoslijedu, 19-gdišnji Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) utrku je okončao na 16. mjestu te nije osvojio niti jedan bod. On je 11 krugova prije kraja, kada je bio drugi, prijavio probleme s bolidom, skrenuo u boks te u u trenutku kada je na stazu izašao "safeti car" bio deveti. No, zaradio je i kaznu od pet sekundi koja ga je unazadila još sedam mjesta.

Antonelli je i dalje na čelu redoslijeda SP-a sa 179 bodova, drugi Russell ima 154, a treći Hamilton 147.

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