Kakav dan! Nakon dvije povijesne utakmice, dobili smo novi par četvrtfinala

Dan 25 na Svjetskom prvenstvu bio je drugi dan osmina finala i vidjeli smo dvije nove utakmice te smo dobili drugi četvrtfinalni par.

U prvoj utakmici dana ostali smo bez Brazila! Peterostruke Svjetske prvake šokirao je Erling Haaland i njegova Norveška koja je pobijedila s 2-1. Utakmica je odlučena u završnici susreta, a dva bljeska nezaustavljivog Haalanda srušila su Brazil koji je time i dalje u svojoj povijesti bez pobjede u međusobnim susretima protiv Norvežana. Haaland je parao brazilsku mrežu u 79. i 90. minuti. Obje asistencije upisao je Schjelderup.

U desetoj minuti nadoknade Brazil je tek stigao do počasnog gola, a s bijele točke je pogodio Neymar za konačnih 2-1 Norvežana. Bit će ovo prvi puta nakon 1990. da nećemo gledati Brazil u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Od reprezentacije se oprostio Neymar nakon ovog poraza dok je izbornik Carlo Ancelotti najavio ostanak na klupi.

Norvežani će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske koja je u ludoj utakmici pobijedila Meksiko 3-2. Bila je to utakmica koja će se sigurno pamtiti i koja će ući u povijest.

Jude Bellingham je utišao uzavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabijao je u 36. i 38. minuti za 2-0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quinones smanjio na 1-2 u 42. minuti.

Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Quansah, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac za 3-1. Novi povratak Meksiko je učinio u 69., tada je Raul Jimenez pogodio s bijele točke za 2-3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći.

Norveška i Engleska svoju će četvrtfinalnu utakmicu igrati u Miamiju u subotu 11. srpnja u 23 sata po hrvatskom vremenu.