FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AKO STE PRESPAVALI /

Kakav dan! Nakon dvije povijesne utakmice, dobili smo novi par četvrtfinala

Kakav dan! Nakon dvije povijesne utakmice, dobili smo novi par četvrtfinala
×
Foto: Buda Mendes/Getty images/Profimedia

Rezime 25. dana Svjetskog prvenstva

6.7.2026.
6:19
Sportski.netHina
Buda Mendes/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Dan 25 na Svjetskom prvenstvu bio je drugi dan osmina finala i vidjeli smo dvije nove utakmice te smo dobili drugi četvrtfinalni par.

U prvoj utakmici dana ostali smo bez Brazila! Peterostruke Svjetske prvake šokirao je Erling Haaland i njegova Norveška koja je pobijedila s 2-1. Utakmica je odlučena u završnici susreta, a dva bljeska nezaustavljivog Haalanda srušila su Brazil koji je time i dalje u svojoj povijesti bez pobjede u međusobnim susretima protiv Norvežana. Haaland je parao brazilsku mrežu u 79. i 90. minuti. Obje asistencije upisao je Schjelderup.

U desetoj minuti nadoknade Brazil je tek stigao do počasnog gola, a s bijele točke je pogodio Neymar za konačnih 2-1 Norvežana. Bit će ovo prvi puta nakon 1990. da nećemo gledati Brazil u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Od reprezentacije se oprostio Neymar nakon ovog poraza dok je izbornik Carlo Ancelotti najavio ostanak na klupi. 

Norvežani će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske koja je u ludoj utakmici pobijedila Meksiko 3-2. Bila je to utakmica koja će se sigurno pamtiti i koja će ući u povijest. 

Jude Bellingham je utišao uzavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabijao je u 36. i 38. minuti za 2-0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quinones smanjio na 1-2 u 42. minuti.

Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Quansah, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac za 3-1. Novi povratak Meksiko je učinio u 69., tada je Raul Jimenez pogodio s bijele točke za 2-3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći.

Norveška i Engleska svoju će četvrtfinalnu utakmicu igrati u Miamiju u subotu 11. srpnja u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Engelska Nogometna ReprezentacijaBrazilska Nogometna ReprezentacijaNorveška Nogometna ReprezentacijaMeksička Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Osmina Finala
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike