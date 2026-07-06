Neymar obrisao suze i rekao konačno zbogom reprezentaciji

Brazilski san o šestoj tituli prvaka svijeta srušen je na bolan i poznat način. U osmini finala u New Jerseyju, Norveška je bila kobna rezultatom 2-1 uz dva pogotka Erling Haalanda.

Za Brazil je pogodak zabio Neymar, a to će mu biti i posljednji u brazilskom dresu. Nakon ispadanja od Norveške fotografije uplakanog Neymara obišle su svijet. Nakon suza, Neymar je u izjavama otkrio kako je ovo bila njegova posljednja utakmica za Seleçao.

"Pokušao sam. Pokušao sam. Sve je počelo ovdje, na stadionu MetLife, i ovdje sve i završava. Sada je gotovo", rekao je Neymar i time potvrdio da odlazi u reprezentacijsku mirovinu. Protiv Norveške je odigrao svoju 130. utakmicu za brazilsku reprezentaciju i zabio 80. pogodak.

S tim okruglim brojkama će i završiti priču. Na vječnoj listi, Neymar je na drugom mjestu po broju nastupa, 13 manje od Cafua te prvi po broju pogodaka s tri više od Pelea.

Utakmica na stadionu MetLife nije ponudila ljepotu, već taktičku bitku u kojoj se momčad Stålea Solbakkena pokazala ubojitijom. Ključni trenutak prvog dijela dogodio se kada je vratar Ørjan Nyland obranio slabo izveden jedanaesterac Brune Guimarãesa. U nastavku je na scenu stupio nezaustavljivi Erling Haaland. Norveški div je s dva klinička pogotka srušio snove Brazilaca i stigao do svog sedmog gola na turniru.