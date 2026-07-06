Ancelotti iznenadio izjavama nakon ispadanja i govorio o svojoj budućnosti na klupi

Nogometna reprezentacija Norveške plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-1 protiv Brazila u osmini finala, u ogledu gdje je dva pogotka postigao Erling Haaland.

Utakmica je odlučena u završnici susreta, a dva bljeska nezaustavljivog Haalanda srušila su Brazil koji je time i dalje u svojoj povijesti bez pobjede u međusobnim susretima protiv Norvežana. Haaland je parao brazilsku mrežu u 79. i 90. minuti. Obje asistencije upisao je Schjelderup. U desetoj minuti nadoknade Brazil je tek stigao do počasnog gola, a s bijele točke je pogodio Neymar za konačnih 2-1 Norvežana.

Nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva, Carlo Ancelotti bio je iznenađujuće pozitivan na tiskovnoj konferenciji. "Mislim da smo svi iznimno tužni, jer vidim da je momčad odigrala ne iznimno Svjetsko prvenstvo, ali dobro. Također smatram da smo u današnjoj utakmici zaslužili pobjedu. Kada prolazite kroz ovakav trenutak, morate razmišljati o tome da je poraz početak nove avanture i nove sezone", rekao je Ancelotti.

"Moramo nastaviti raditi, napredovati i pronalaziti nove ideje. Vjerujem da ovaj poraz nije kraj, već početak novog ciklusa", rekao je legendarni trener i tako potvrdio da ne misli napustiti mjesto izbornika unatoč neuspjehu.

Ancelotti je odgovorio na pitanje zašto Vinicius Junior nije pucao jedanaesterac već Bruno Guimaraes koji je obranio Nyland. "Napravili smo neke statistike i najbolji je bio Raphinha. Od dostupnih igrača, najbolji je bio Neymar, zatim Igor Thiago, pa Bruno Guimarães, pa Martinelli. Odabrali smo Brunu jer smo mislili da je najbolji na terenu", rekao je Ancelotti.