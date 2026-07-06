Izbornik Belgije sarkastično komentirao odluku FIFA-e, Pochettino odgovorio

Međunarodni nogometni savez (FIFA) dopustila je napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu usprkos izravnom crvenom kartonu kojega je Balogun dobio u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću.

Belgijski nogometni savez oglasio se službenim priopćenjem, rekli su kako će provjeriti sve potencijalne pravne postupke. Izbornik Belgije Rudi Garcia sarkastično je komentirao odluku FIFA-e. "Nisam znao da je na Svjetskom prvenstvu 5. srpnja zapravo 1. travnja i Dan šale", rekao je Garcia novinarima uoči utakmice osmine finala koja se igra u ponedjeljak (u utorak u dva po hrvatskom vremenu).

"Ne branimo reprezentaciju ni savez, branimo nogomet, njegovu etiku i integritet", dodao je Garcia. Kontroverznu odluku komentirao je i američki izbornik Mauricio Pochettino koji ne vidi ništa sporno.

"Ne razumijem kako ljudi mogu biti iznenađeni. To se događalo i prije. Nije to ništa neuobičajeno što se dogodilo samo nama. Vidjeli smo i mnoge situacije na ovom Svjetskom prvenstvu koje nisu kažnjene, i drago mi je zbog toga jer bi to bilo nepravedno", kazao je izbornik Pochettino.

Pochettino je kritizirao način na koji je VAR primijenjen u Balogunovom slučaju, prisjećajući se vremena dok je vodio Tottenham Hotspur i kada se tek raspravljalo o procesu pregledavanja snimki te o tome kako usporena snimka može utjecati na donošenje odluke.

"Problem nije u VAR-u. Problem je u tome kako ćemo ga koristiti", rekao je Pochettino. "Tko će upravljati VAR-om? U tome je stvar. Tko će voziti Ferrari ili Mercedes?"

"Izgubiti utakmicu na Svjetskom prvenstvu teško pada igraču. Ako igrač bude suspendiran na nepravedan način i ne može nastupiti za svoju reprezentaciju, to je doista teško. Jer nakon toga možda moraš čekati četiri godine", rekao je Argentinac koji vodi SAD.