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Problemi za Englesku: Veznjak se ozlijedio prilikom slavlja, iznesen je na nosilima

Problemi za Englesku: Veznjak se ozlijedio prilikom slavlja, iznesen je na nosilima
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

Iznesen je na nosilima, a u intervjuu nakon utakmice za BBC Tuchel je rekao kako ne izgleda dobro

6.7.2026.
6:00
Sportski.net
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Bila je to uistinu luda utakmica s puno nervoze, pet golova, dva jedanaesterca i jednim crvenim kartonom kojeg je dobio Jarell Quansah koji će zbog toga propustiti četvrtfinale protiv Norveške. To su užasne vijesti za Englesku jer ostala dva desna beka, Reece James i Djed Spence muku muče s ozljedama.

Da stvar bude gora, Engleskoj se prilikom slavlja ozlijedio još jedan igrač. Jordan Henderson je pao preko reklamnih panoa prilikom slavlja i ozlijedio ruku. Iznesen je na nosilima, a u intervjuu nakon utakmice za BBC Tuchel je rekao kako ne izgleda dobro i da je došlo do ozljede ručnog zgloba. 

Sreća u nesreći za Englesku je što se to dogodilo igraču koji nije među važnijim karikama. Do sada je na prvenstvu odigrao tek 12 minuta protiv Paname.

Engleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Meksička Nogometna ReprezentacijaJordan Henderson
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