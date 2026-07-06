Problemi za Englesku: Veznjak se ozlijedio prilikom slavlja, iznesen je na nosilima

Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Bila je to uistinu luda utakmica s puno nervoze, pet golova, dva jedanaesterca i jednim crvenim kartonom kojeg je dobio Jarell Quansah koji će zbog toga propustiti četvrtfinale protiv Norveške. To su užasne vijesti za Englesku jer ostala dva desna beka, Reece James i Djed Spence muku muče s ozljedama.

Da stvar bude gora, Engleskoj se prilikom slavlja ozlijedio još jedan igrač. Jordan Henderson je pao preko reklamnih panoa prilikom slavlja i ozlijedio ruku. Iznesen je na nosilima, a u intervjuu nakon utakmice za BBC Tuchel je rekao kako ne izgleda dobro i da je došlo do ozljede ručnog zgloba.

Sreća u nesreći za Englesku je što se to dogodilo igraču koji nije među važnijim karikama. Do sada je na prvenstvu odigrao tek 12 minuta protiv Paname.