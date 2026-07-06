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Engleska se objavom nakon pobjede našalila s nadmorskom visinom

Engleska se objavom nakon pobjede našalila s nadmorskom visinom
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Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia

Engleska se po 11. put plasirala u četvrtfinale

6.7.2026.
5:24
HinaSportski.net
Nick Potts/PA Images/Profimedia
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Nakon krajnje žestoke i dramatične borbe nogometaši Engleske su izborili prolaz u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, svladali su s 3-2 Meksiko na njegovom stadionu Azteca.

Predvođeni Judeom Bellinghamom Englezi su krajem prvog dijela poveli s 2-0. Bellingham je meksičku mrežu pogađao u 36. i 38. minuti, dok je domaćin uspio smanjiti do kraja prvog dijela pogotkom Juliana Quinonesa u 42. minuti.

U 54. minuti je Engleska ostala s igračem manje nakon isključenja Quansaha, ali je povećala prednost na 3-1 golom Harryja Kanea iz jedanaesterca u 60. minuti. Na isti je način pao ubrzo pogodak na drugoj strani. Raul Jimenez je pogodio s bijele točke za 2-3 u 69. minuti.

Engleska reprezentacija je na službenom X profilu objavila pobjedničku objavu i usput se našalila na račun nadmorske visine o kojoj se puno pisalo kao velikoj prednosti Meksika na Azteci koja se nalazi na 2200 metara nadmorske visine. Na fotografiju su izbrisali riječ Altitude (nadmorska visina) i napisali Attitude (stav). We rise (uzdižemo se). 

 

 

Engleska se po 11. put plasirala u četvrtfinale. Više četvrtfinala na svjetskim prvenstvima imaju samo Njemačka (14) i Brazil (15). Engleska je to postigla pobjedom nad Meksikom na Azteci i tako su postali prva momčad koja je pobijedila Meksiko na SP-u na ovom stadionu. U dosadašnjih 10 mundijalskih utakmica na Azteci, Meksiko je bio neporažen. 

Engleska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Meksička Nogometna Reprezentacija
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