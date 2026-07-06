Kane je ostao bez glasa, a junak je bio Jude: 'Neka stara Engleska bi ovo prosula'

Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3-2 (2-1) u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Kapetan Harry Kane dao je intervju za BBC, ali toliko je bio promukao da je jedva uspio izustiti koju rečenicu.

"Bila je luda utakmica, morali smo se boriti. Ne mogu pričati. Sad sam pjevao i izgubio glas. Sve je bilo protiv nas, ali našli smo način", rekao je Kane.

Kane je skrivio jedanaesterac kojim je Meksiko smanjio na 2-3.

"Mislio sam da sam prvi došao do lopte. Sudac je odlučio protiv nas, ali pobijedili smo. Sretan sam. Pogledajte navijače, sjajni su. Ne mogu pričati", rekao je promukli Kane.

Jordan Henderson je pao preko reklamnih panoa tijekom slavlja, možda je slomio ruku.

"Henderson je pao, mislim da je ozlijedio ruku, ali mislim da je u redu", rekao je engleski kapetan.

Pravi junak Engleske je bio Jude Bellingham koji je zabio dva pogotka.

'Osjećao sam da će se stadion srušiti'

"Teško je skupiti dojmove. Imali smo 10 igrača, branili se sjajno, bili precizni u napadu. Neka stara Engleska bi ovo prosula, ali mi smo izdržali. Igrači koji su ušli su se sjajno branili", rekao je Jude.

Teško je igrati na Azteci.

"Atmosfera je bila najbolja koju sam vidio u reprezentacijama. Ova zemlja obožava nogomet. Dobili smo strastveni, neprijateljski doček, ali to volimo. Sudačke odluke su takve kakve jesu. Oni su ljudi, ali važno da smo prošli", rekao je Bellingham.

Jude je nakon dva pogotka imao sjajan blok na 1-2 koji je spasio Englesku.

"Na 2-1 je utakmica bila otvorena. Osjećao sam da će se stadion srušiti. Ta obrana je bila jako važna, ali cijela momčad je odradila odlično. Ova ekipa čini zemlju ponosnom", rekao je Bellingham.

Engleskoj slijedi Norveška u četvrtfinalu.

"Idemo utakmicu po utakmicu. Norveška je sada potpuno drugačija momčad, opasna. Ako ne možemo jedan dan uživati onda ne znam...", zaključio je Bellingham.