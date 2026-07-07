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Belgija u transu: 'Pobijedili smo ih sve: SAD, FIFA-u i Trumpa. Koga ćeš sad zvati, Donalde?'

Belgija u transu: 'Pobijedili smo ih sve: SAD, FIFA-u i Trumpa. Koga ćeš sad zvati, Donalde?'
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Foto: Ercin Erturk/AFP/Profimedia

Belgijski mediji naslađuju se nakon što su Crveni Vragovi izbacili domaćina SAD s Mundijala

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
7.7.2026.
5:58
Ercin Erturk/AFP/Profimedia
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Belgijski mediji s oduševljenjem su dočekali uvjerljivu pobjedu Belgije 4-1 nad SAD-om u Seattleu i plasman u četvrtfinale jutros po našem vremenu, pritom ne propuštajući priliku za poneku provokaciju. 

Het Laatste Nieuws, najčitaniji belgijski dnevni list i portal, piše:

"Proslavili su ovu veliku pobjedu uz Trumpov ples. To je bila vaša osveta. Crveni vragovi su proslavili rezultat 1-4 oponašajući poznati (nespretni) ples Donalda Trumpa. Zanimljivo bi bilo vidjeti što predsjednik SAD-a misli o tome". 

De Morgen, progresivni belgijski dnevni list, navodi:

"Činjenica da je Balogun sudjelovao u utakmici vrlo je jasan potez FIFA-e u korist domaće zemlje. Na sreću, pobijedili smo i prošli u červrtfinale. 

De Standaard je istaknuo kako su Crveni vragovi, unatoč FIFA-inoj moći i važnosti domaćina, autoritativno izbacili SAD iz natjecanja. List se pritom zapitao je li na američku pripremu možda utjecao pritisak u odnosu Donalda Trumpa i Giannija Infantina ili je presudila jednostavno veća belgijska kvaliteta, motivacija i želja za pobjedom.

"Koliko god FIFA bila moćna, Crveni vragovi izbacuju SAD s natjecanja! Pokazali smo tko je gazda velikom pobjedom", prenosi list slavljeničku atmosferu.

Ni Nieuwsblad nije bio suzdržaniji. Pod naslovom “Koga ćeš sad zvati, Donalde?” belgijski su novinari ironično opisali zamišljeni telefonski razgovor na poluvremenu, u trenutku kada je Belgija vodila 2-1: “Halo, Gianni? Ovdje Donald...”

Dodali su kako je takvu scenu lako zamisliti, ali i naglasili da je Infantino ovoga puta sjedio u loži, nedaleko od predstavnika belgijskog saveza, bez javljanja na telefon.

Belgija se nakon slavlja okreće novom izazovu. U četvrtfinalu je čeka Španjolska, a dvoboj je na rasporedu u petak.

Svjetsko Prvenstvo 2026.BelgijaSjedinjene Američke DržaveMedijiDonald Trump
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