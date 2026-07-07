Prespavali ste? Evo što se događalo 27. dana Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u

Dvadeset i sedmi dan Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine u Sjevernoj Americi donio je dva spektakularna dvoboja osmine finala, ispunjena dramom, suzama i majstorskim potezima koji će se dugo pamtiti. U Dallasu, nogometni svijet svjedočio je vjerojatno posljednjem plesu Cristiana Ronalda na najvećoj pozornici, a njegov san o osvajanju jedinog trofeja koji mu nedostaje srušen je na najbolniji mogući način - golom u sudačkoj nadoknadi.

Nekoliko sati kasnije, u Seattleu, san domaćina turnira, Sjedinjenih Američkih Država, raspršen je nakon što ih je moćna Belgija deklasirala, razotkrivši sve obrambene slabosti američke momčadi i poslala ih kući rezultatom 4-1. Europa je tako dobila još dva predstavnika u četvrtfinalu, a zakazan je i spektakularni okršaj pobjednika - Španjolske i Belgije.

Drama u Dallasu: Merino presudio u iberijskom derbiju

Iberijski derbi između Španjolske i Portugala na velebnom AT&T stadionu u Dallasu nosio je ogroman ulog i povijesnu težinu. Bio je to njihov treći susret na svjetskim prvenstvima, a prethodni dvoboji, poput onog u Južnoj Africi 2010. ili spektakularnog remija 3:3 u Rusiji 2018. godine, obećavali su novu nogometnu poslasticu. U središtu pozornosti, naravno, bio je Cristiano Ronaldo. Nakon što je dan prije utakmice potvrdio da mu je ovo posljednje Svjetsko prvenstvo, cijeli je svijet gledao hoće li legendarni Portugalac uspjeti povesti svoju zemlju korak bliže besmrtnosti.

Utakmica je započela intenzivno, s prilikom na obje strane. Španjolska je, vjerna svom stilu, preuzela kontrolu nad posjedom, no prvu veliku priliku propustili su već u osmoj minuti. Mikel Oyarzabal našao se sam pred golom, ali je njegov udarac otišao pored vratnice. Portugal je odgovorio preko svoje najveće zvijezde, no Ronaldov pokušaj nije bio precizan. Kako je vrijeme odmicalo, pritisak Španjolske je rastao, a u glavnog junaka prvog dijela prometnuo se portugalski vratar Diogo Costa. U šesnaestoj minuti dvaput je čudesno intervenirao, prvo obranivši udarac mladog Laminea Yamala, a potom i pokušaj Alexa Baene, čime je sačuvao svoju mrežu netaknutom.

Portugalci su se uglavnom branili, ali su krajem poluvremena opasno zaprijetili. Prvo je Ronaldo pokušao atraktivnim škaricama, no Unai Simón je bio na mjestu, da bi samo nekoliko trenutaka kasnije Nuno Mendes sjajno probio po lijevoj strani, a njegov oštar ubačaj, nakon blagog dodira Pedra Porra, završio je na gredi. Bio je to uzdah olakšanja za španjolske navijače.

Drugo poluvrijeme donijelo je taktički oprezniju igru. Obje momčadi, svjesne da bi jedna pogreška mogla značiti kraj turnira, bile su znatno suzdržanije. Španjolska je i dalje diktirala tempo, gurala Portugal dublje u njihovu polovicu, ali bez stvaranja izrazitih prilika. Kako se bližio kraj regularnog dijela, činilo se da će utakmica otići u produžetke. A onda, kada su svi već mislili da je to neizbježno, dogodio se trenutak odluke.

U prvoj minuti sudačke nadoknade, Ferran Torres je sjajnom asistencijom pronašao Mikela Merina, a veznjak Arsenala nije pogriješio. Preciznim udarcem matirao je do tada nesavladivog Costu i bacio španjolsku klupu u trans. Za Portugalce je to bio šok od kojeg se nisu uspjeli oporaviti. Zvižduk za kraj označio je veliko slavlje Španjolaca i suze Cristiana Ronalda, koji je emotivno napustio teren, svjestan da je san o naslovu svjetskog prvaka za njega zauvijek završen.

Seattle u šoku: Crveni vragovi prekinuli san domaćina

U kasnijem terminu, na Lumen Fieldu u Seattleu, sudarili su se domaćin SAD i Belgija, u reprizi osmine finala iz 2014. godine. Američka javnost bila je puna optimizma, pogotovo nakon što je reprezentacija, unatoč igraču manje, u prethodnoj rundi izbacila Bosnu i Hercegovinu. Dodatnu dimenziju utakmici dala je kontroverzna odluka FIFA-e da suspendira crveni karton Folarina Baloguna, njihovog najboljeg strijelca, što je izazvalo burne reakcije i pretvorilo dvoboj u "međunarodni incident" i prije početka. No, sve nade domaćina u ravnopravnu borbu s europskim velikanom srušene su vrlo brzo.

Belgija je od prve minute pokazala tko je favorit. Već u devetoj minuti, nakon smušene reakcije američke obrane, lopta je došla do Charlesa De Ketelaerea, koji je iz blizine posprema u mrežu za rano vodstvo. Bio je to hladan tuš za ispunjeni stadion. Amerikanci su se mučili stvoriti priliku, a onda su, praktički iz ničega, stigli do izjednačenja.

U 31. minuti Malik Tillman izveo je slobodan udarac, lopta je na putu do gola pogodila nekoga u živom zidu, promijenila smjer i prevarila Thibauta Courtoisa. Bio je to prvi udarac SAD-a na utakmici i erupcija oduševljenja na tribinama. Međutim, radost je bila kratkog vijeka. Samo dvije minute kasnije, Belgija je ponovno vodila. De Ketelaere je još jednom bio na pravom mjestu, ovaj put nadskočivši veterana Tima Reama i preciznim udarcem glavom poslao loptu u dalji kut za 2-1.

U drugom poluvremenu, umjesto povratka, uslijedio je potpuni raspad američke momčadi. Ključni trenutak dogodio se u 57. minuti, kada je američki vratar Matt Freese napravio katastrofalnu pogrešku. Istrčao je daleko od svog gola, De Ketelaere mu je vješto oduzeo loptu i poslužio Hansa Vanakena, kojem nije bilo teško pogoditi praznu mrežu za 3-1. Da stvar bude gora, odmah nakon toga zbog ozljede je igru morao napustiti Christian Pulisic, čime su potonule i posljednje nade domaćina. Točku na "i" uvjerljive pobjede stavio je Romelu Lukaku. Iskusni napadač, koji je ušao s klupe, iskoristio je još jednu pogrešku obrane SAD-a i u četvrtoj minuti sudačke nadoknade klinički pogodio za konačnih 4-1.

Tako je završen još jedan uzbudljiv dan na Svjetskom prvenstvu. Španjolska je pokazala mentalnu snagu i zasluženo prošla dalje, dok je Belgija demonstrirala silu i potvrdila status jednog od favorita za naslov. Snovi Portugala i Sjedinjenih Američkih Država su završeni, a nogometni svijet sada s nestrpljenjem iščekuje njihov međusobni okršaj u četvrtfinalu, koji će se odigrati na SoFi stadionu u Los Angelesu. Bit će to sudar dviju različitih nogometnih filozofija i još jedna utakmica za pamćenje.