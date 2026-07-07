Portugalcima se neće svidjeti što je Ronaldo izjavio nakon ispadanja od Španjolske

Europski prvaci, nogometaši Španjolske, bez primljenog pogotka su došli do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a minimalnu pobjedu (1-0) nad Portugalom u dvoboju osmine finala odigranom u Dallasu donijeli su im pričuvni igrači u prvoj minuti dodatka.

Ferran Torres je bio asistent, a Mikel Merino strijelac pogotka kojim je Španjolska okrunila bolju igru tijekom većeg dijela utakmice te zasluženo prošla među osam najboljih reprezentacija na ovom turniru.

Odmah nakon sučevog zvižduka, Cristiano Ronaldo briznuo je u plač jer je ostao bez posljednje prilike za osvajanjem Svjetskog prvenstva. Nakon utakmice u davanju izjava opet je sebe stavio u prvi plan i sebe smatra zaslužnim za tri trofeja koja je Portugal osvojio dok je on igrao.

"Sutra ću se probuditi kao što sam se probudio i danas: čiste savjesti. Za reprezentaciju sam igrao 23 godine i osvojio tri naslova; prije Cristiana Portugal nije osvojio ništa. Europsko prvenstvo bilo je najvažnije. Iskreno, za mene 2016. godina ima jednaku težinu kao Svjetsko prvenstvo", izjavio je u mix-zoni.

Ronaldo je upitan za svoju budućnost u reprezentaciji.

"Ne donosim odluke vruće glave. Trenutačno nije važno hoću li nastaviti", rekao je te se za kraj oprostio od izbornika Roberta Martineza.

"Uživao sam raditi s trenerom Robertom. On je sjajan čovjek i odličan trener. Osvojio je naslov s Portugalom (Liga nacija, op.a.) i to nikada neću zaboraviti. Vrlo sam zahvalan na svemu što je pružio Portugalu. Jorge Jesus? Nije vrijeme za razgovor o tome tko dolazi, a nije ni na meni da o tome govorim. Odluku će donijeti onaj tko je za to zadužen", zaključio je.