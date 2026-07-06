Bizarno! Vjera u numerologiju izbornika Portugala se ostvarila, pogledajte ovu slučajnost

Španjolski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale Svjetskoga prvenstva svladavši u Dallasu Portugal s 1-0 pogotkom u sudačkoj nadoknadi.

Roberto Martinez i njegov Portugal s Cristianom Ronaldom putuju doma, a vrlo je zanimljivo vidjeti da je izbornik Roberto Martinez donekle ovo predvidio. Naime, prije prvenstva je Martinez govorio o tome kako vjeruje u numerologiju i kako je znakovit upravo broj 6. "Portugal je 2016. osvojio Europsko prvenstvo, 1966. su ostvarili svoj najbolji rezultat ikad [na svjetskim prvenstvima], a 2006. također stigli do polufinala... Vrijeme je da se postigne ono što Portugal uistinu zaslužuje", govorio je tada Martinez.

Taj broj šest uistinu jest na kraju presudio, ali bio je koban za Portugal. Ispali su šestog srpnja, pobjednički gol je zabio Mikel Merino koji nosi broj šest, a zabio ga je u sudačkoj nadoknadi koja je bila šest minuta. Hoće li ovaj podatak poljuljati Martinezova uvjerenja ili ih dodatno učvrstiti, ne znamo, ali znamo da na portugalskoj klupi neće ostati nakon ovog ispadanja.