Posljednji Ronaldov ples ili početak Yamalove ere? Portugal i Španjolska za osminu finala SP-a

Svjetsko prvenstvo 2026. 0 Španjolska : 0 Portugal

Tekstualni prijenos utakmice

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Jedan od najočekivanijih dvoboja osmine finala Svjetskog prvenstva u ponedjeljak od 21 sat po našem vremenu donosi sudar nogometnih divova. U Arlingtonu u Teksasu, na velebnom AT&T stadionu, snage će odmjeriti Portugal i Španjolska za mjesto među osam najboljih.

Španjolska je u nokaut fazu ušla dominantno, osvojivši skupinu H sa sedam bodova. Nakon početnog remija (0:0) protiv Zelenortskih Otoka, "Furija" je uvjerljivo svladala Saudijsku Arabiju (4:0) i Urugvaj (1:0), a potom i Austriju (3:0). Impresivna je činjenica da momčad Luisa de la Fuentea na turniru još nije primila pogodak.

S druge strane, Portugal se više mučio na svom putu. Momčad Roberta Martíneza završila je kao druga u skupini K, remiziravši s DR Kongom (1:1) i Kolumbijom (0:0) te pobijedivši Uzbekistan (5:0). Prolazak dalje osigurali su u dramatičnoj pobjedi 2:1 protiv Hrvatske, gdje je Cristiano Ronaldo izjednačio iz kaznenog udarca, a Gonçalo Ramos zabio za pobjedu u sudačkoj nadoknadi.

Ovo će biti 42. međusobni dvoboj ovih susjeda, a povijest sugerira neizvjesnu utakmicu. Iako Španjolska ima bolji ukupni omjer, šest od posljednjih sedam susreta završilo je neriješeno nakon 90 minuta. Na svjetskim prvenstvima susreli su se dva puta: 2010. Španjolska je slavila s 1:0 na putu do titule, a pamti se i spektakularni remi 3:3 iz 2018. uz hat-trick Cristiana Ronalda. Posljednji natjecateljski dvoboj bio je finale Lige nacija 2025., kada je Portugal slavio nakon jedanaesteraca.

Utakmica nosi i poseban narativ sudara generacija: 41-godišnjeg Cristiana Ronalda, koji možda igra svoj posljednji Mundijal, i 18-godišnje zvijezde Laminea Yamala. Pravdu na ovom velikom derbiju dijelit će iskusni engleski sudac Anthony Taylor.

Pobjednik ovog dvoboja u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Sjedinjenih Američkih Država i Belgije, nastavljajući svoj put prema snu o osvajanju svjetskog trona.