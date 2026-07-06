Roberto Martinez napušta Portugal, a već je poznat i sljedeći izbornik

Europski prvaci, nogometaši Španjolske, bez primljenog pogotka su došli do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a minimalnu pobjedu (1-0) nad Portugalom u dvoboju osmine finala odigranom u Dallasu donijeli su im pričuvni igrači u prvoj minuti dodatka.

Ferran Torres je bio asistent, a Mikel Merino strijelac pogotka kojim je Španjolska okrunila bolju igru tijekom većeg dijela utakmice te zasluženo prošla među osam najboljih reprezentacija na ovom turniru i tako izbacila Portugal. Za izbornika Portugala Roberta Martineza ovo je bila posljednja utakmica na klupi.

Već prije je bilo jasno da Martinez neće obnoviti ugovor koji ga je za portugalsku reprezentaciju vezao do kraja ovog Svjetskog prvenstva. Portugalska A Bola već je potvrdila da će ga naslijediti Jorge Jesus, iskusni portugalski strateg koji će svoju zemlju voditi u sljedećem četverogodišnjem ciklusu koji uključuje Euro 2028. i Svjetsko prvenstvo 2030.

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Jorgeu Jesusu je 71 godina. Posljednji angažman bio mu je u Al-Nassru kojeg je vodio cijele prošle sezone, a tamo je bio trener i Cristianu Ronaldu.. Najbolje ga znamo iz portugalskih velikana Sportinga i Benfice. Sporting je vodio na 158 utakmica, a Benficu na čak 402 u dva navrata. Tri puta je osvajao portugalsku Primeiru.