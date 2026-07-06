FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOLAZI SPASITELJ /

Roberto Martinez napušta Portugal, a već je poznat i sljedeći izbornik

Roberto Martinez napušta Portugal, a već je poznat i sljedeći izbornik
×
Foto: Grigory Sysoev/Sputnik/Profimedia

Već prije je bilo jasno da Martinez neće obnoviti ugovor

6.7.2026.
23:59
Sportski.net
Grigory Sysoev/Sputnik/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Europski prvaci, nogometaši Španjolske, bez primljenog pogotka su došli do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a minimalnu pobjedu (1-0) nad Portugalom u dvoboju osmine finala odigranom u Dallasu donijeli su im pričuvni igrači u prvoj minuti dodatka.

Ferran Torres je bio asistent, a Mikel Merino strijelac pogotka kojim je Španjolska okrunila bolju igru tijekom većeg dijela utakmice te zasluženo prošla među osam najboljih reprezentacija na ovom turniru i tako izbacila Portugal. Za izbornika Portugala Roberta Martineza ovo je bila posljednja utakmica na klupi.

Već prije je bilo jasno da Martinez neće obnoviti ugovor koji ga je za portugalsku reprezentaciju vezao do kraja ovog Svjetskog prvenstva. Portugalska A Bola već je potvrdila da će ga naslijediti Jorge Jesus, iskusni portugalski strateg koji će svoju zemlju voditi u sljedećem četverogodišnjem ciklusu koji uključuje Euro 2028. i Svjetsko prvenstvo 2030.

Roberto Martinez napušta Portugal, a već je poznat i sljedeći izbornik
Foto: Profimedia

Jorgeu Jesusu je 71 godina. Posljednji angažman bio mu je u Al-Nassru kojeg je vodio cijele prošle sezone, a tamo je bio trener i Cristianu Ronaldu.. Najbolje ga znamo iz portugalskih velikana Sportinga i Benfice. Sporting je vodio na 158 utakmica, a Benficu na čak 402 u dva navrata. Tri puta je osvajao portugalsku Primeiru.

Portugalska Nogometna ReprezentacijaRoberto MartinezJorge JesusSvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike