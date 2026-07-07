Nastupio protiv Belgije zato jer je Trump nazvao Infantina: Ovako je reagirao na ispadanje
Folarin Balogun bio je vidno potresen nakon što je SAD ispao od Belgije u osmini finala SP-a
Folarin Balogun, 25-godišnji napadač američke nogometne reprezentacije, obilježio je Svjetsko prvenstvo kao jedan od najkontroverznijih igrača turnira. S tri pogotka i jednom asistencijom u tri nastupa predvodio je SAD do osmine finala, a onda je postao predmet pisanja i ogorčenja čitavog nogometnog svijeta. Ni kriv, ni dužan...
Naime, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump navodno je nazvao predsjednika FIFA-e Giani Infantina i i zatražio poništenje crvenog kartona, kojeg je Balogun dobio u utakmici šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, kako bi najbolji američki strijelac ipak mogao nastupiti. Balogun je zbog crvenog kartona trebao propustiti dvoboj osmine finala protiv Belgije, no potom je uslijedio nevjerojatan rasplet.
Infantino je zahtjevu udovoljio i nastao je skandal. Međutim, ni Balogunov nastup nije pomogao SAD-u. Belgija je slavila 4-1, a američki napadač, koji je odigrao cijelu utakmicu, nakon poraza bio je vidno potresen.