FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAO /

Nastupio protiv Belgije zato jer je Trump nazvao Infantina: Ovako je reagirao na ispadanje

Nastupio protiv Belgije zato jer je Trump nazvao Infantina: Ovako je reagirao na ispadanje
×
Foto: Matt Kaminsky/Zuma Press/Profimedia

Folarin Balogun bio je vidno potresen nakon što je SAD ispao od Belgije u osmini finala SP-a

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
7.7.2026.
7:44
Matt Kaminsky/Zuma Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Folarin Balogun, 25-godišnji napadač američke nogometne reprezentacije, obilježio je Svjetsko prvenstvo kao jedan od najkontroverznijih igrača turnira. S tri pogotka i jednom asistencijom u tri nastupa predvodio je SAD do osmine finala, a onda je postao predmet pisanja i ogorčenja čitavog nogometnog svijeta. Ni kriv, ni dužan... 

Nastupio protiv Belgije zato jer je Trump nazvao Infantina: Ovako je reagirao na ispadanje
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Naime, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump navodno je nazvao predsjednika FIFA-e Giani Infantina i i zatražio poništenje crvenog kartona, kojeg je Balogun dobio u utakmici šesnaestine finala Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, kako bi najbolji američki strijelac ipak mogao nastupiti. Balogun je zbog crvenog kartona trebao propustiti dvoboj osmine finala protiv Belgije, no potom je uslijedio nevjerojatan rasplet. 

Nastupio protiv Belgije zato jer je Trump nazvao Infantina: Ovako je reagirao na ispadanje
Foto: David Ramos/Getty images/Profimedia

Infantino je zahtjevu udovoljio i nastao je skandal. Međutim, ni Balogunov nastup nije pomogao SAD-u. Belgija je slavila 4-1, a američki napadač, koji je odigrao cijelu utakmicu, nakon poraza bio je vidno potresen.

Nastupio protiv Belgije zato jer je Trump nazvao Infantina: Ovako je reagirao na ispadanje
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sjedinjene Američke DržaveBelgijaDonald TrumpGianni InfantinoFolarin Balogun
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike