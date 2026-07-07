FIFA očajnički pokušava izbjeći pravnu bitku zbog skandalozne odluke

FIFA se našla pod snažnim pritiskom zbog odluke da Folarinu Balogunu dopusti nastup u utakmici osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije, nakon što je prvotno trebao odraditi suspenziju zbog isključenja protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala. Utakmica SAD-a i Belgije odigrana je noćas po našem vremenu i u njoj su Belgijci slavili 4-1.

Napadač američke reprezentacije Balogun dobio je crveni karton u dvoboju s Bosnom i Hercegovinom te se činilo da će automatski propustiti ogled s Belgijom. Međutim, nakon intervencije predsjednika Donalda Trumpa, FIFA je promijenila odluku.

Britanski tabloid The Sun je ranije otkrio da je Belgija bila spremna podnijeti žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS) i zatražiti poništenje rezultata ako izgubi od SAD-a u utakmici u kojoj nastupi Balogun.

Na kraju Belgijci nisu morali posegnuti za tim potezom jer su uvjerljivo pobijedili Sjedinjene Američke Države predvođene Balogunom. Belgija je, uz potporu UEFA-e i nekoliko europskih nogometnih saveza, upozorila Sjedinjene Američke Države da će slučaj istjerati do kraja nakon što je automatska suspenzija od jedne utakmice za Baloguna ukinuta.

To je prisililo FIFA-u da objavi priopćenje svojeg Disciplinskog odbora, u kojem je praktički ustvrdila da ima pravo odstupiti od uobičajenih nogometnih pravila.

Zbog takvog poteza FIFA se našla na udaru brojnih kritika, uključujući i optužbe UEFA-e da je "prešla crvenu liniju".

U najnovijem priopćenju FIFA je odgovorila UEFA-i i europskim savezima koji su osudili odluku u slučaju Balogun te podržali belgijsko stajalište.

U jednom dijelu priopćenja stoji:

"Preispitivanje pravnih posljedica crvenih kartona nije nikakva novost u suvremenom nogometu. Primjerice, u većini najjačih liga koje djeluju u okviru članica UEFA-e poništavanje crvenih kartona uobičajena je disciplinska mjera, a to dosad nikada nije izazvalo tvrdnje da je netko 'prešao crvenu liniju'. Također treba naglasiti da u ovom slučaju crveni karton nije poništen. Suspenzija posljedica crvenog kartona, na temelju izričite odredbe važećih propisa, predstavlja daleko uravnoteženije rješenje."

FIFA je također potvrdila da je Balogun kažnjen s 40.000 američkih dolara, pri čemu polovicu iznosa mora platiti Američki nogometni savez (US Soccer).

Istodobno je dodatno obrazložila odluku da se provedba suspenzije odgodi na probni rok od jedne godine, pozivajući se na članak 27. Disciplinskog pravilnika FIFA-e.

U priopćenju se navodi:

"Sukladno članku 27. FIFA-inog Disciplinskog pravilnika, Disciplinski odbor FIFA-e odlučio je na razdoblje od jedne godine uvjetno odgoditi provedbu automatske suspenzije jedne utakmice izrečene na temelju članka 66. stavka 4. Disciplinskog pravilnika FIFA-e i članka 10. stavka 5. Pravilnika Svjetskog prvenstva FIFA 2026.

Odluka o odgodi provedbe donesena je nakon razmatranja svih posebnih okolnosti slučaja i raspoloživih dokaza.

U skladu s člankom 27. Disciplinskog pravilnika, Disciplinski odbor FIFA-e ima diskrecijsko pravo odgoditi provedbu bilo koje disciplinske mjere, osim u slučajevima koji se odnose na namještanje utakmica, što ovdje, naravno, nije bio slučaj.

Valja dodati da primjena članka 27. nije presedan jer su slične odluke već donesene tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026."

FIFA je ujedno naglasila da njezin Disciplinski odbor djeluje neovisno o samoj organizaciji.

Priopćenje se zaključuje:

"Prije svega, FIFA-in Disciplinski odbor, kao i sva ostala pravosudna tijela FIFA-e, neovisan je, što je propisano Statutom FIFA-e i Disciplinskim pravilnikom FIFA-e.

Predsjednici, zamjenici predsjednika i ostali članovi pravosudnih tijela FIFA-e ispunjavaju kriterije neovisnosti utvrđene Pravilnikom o upravljanju FIFA-e, kako bi se zajamčila njihova nepristranost."