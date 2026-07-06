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LJETNE PRIPREME /

Tucak je okupio Barakude u Zagrebu pa odlaze u Budimpeštu

Izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak okupio je u Zagrebu momčad na početku jedinih ovogodišnjih ljetnih priprema.

Reprezentacija će trenirati do 10. srpnja, a 7. srpnja seli se u Budimpeštu, gdje su dogovoreni zajednički treninzi s reprezentacijom Mađarske te prijateljska utakmica. Iako se Hrvatska plasirala na završni turnir Svjetskog kupa u Sydneyu, ondje neće nastupiti A reprezentacija. Hrvatsku će predstavljati reprezentacija do 20 godina pod vodstvom izbornika Zorana Bajića.

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6.7.2026.
20:47
Sportski.net
Hrvatska Vaterpolska ReprezentacijaIvica Tucak
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