Veliki derbi osmine finala, ali i susjedski okršaj

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Večeras je veliki derbi osmine finala Svjetskog prvenstva: Portugal protiv Španjolske u Dallasu.

S jedne strane sada Cristiano Ronaldo, s druge Lamine Yamal. Portugalci će protiv Španjolaca morati biti itekako čvrsti u obrani, dok se Španjolci iz utakmice u utakmice dižu:nakon šokantnog remija sa Zelenortskim Otocima u prvom kolu, pobijedili su Saudijsku Arabiju potom Urugvaj, a onda i Austriju u šesnaestini finala s 3-0.

Tekstualni prijenos utakmice pratite OVDJE.