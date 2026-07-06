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ZA POSLJEDNJIH 8 /

Veliki derbi osmine finala, ali i susjedski okršaj

Večeras je veliki derbi osmine finala Svjetskog prvenstva: Portugal protiv Španjolske u Dallasu.

S jedne strane sada Cristiano Ronaldo, s druge Lamine Yamal. Portugalci će protiv Španjolaca morati biti itekako čvrsti u obrani, dok se Španjolci iz utakmice u utakmice dižu:nakon šokantnog remija sa Zelenortskim Otocima u prvom kolu, pobijedili su Saudijsku Arabiju potom Urugvaj, a onda i Austriju u šesnaestini finala s 3-0.

Tekstualni prijenos utakmice pratite OVDJE.

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6.7.2026.
20:36
Dominik Franculić
Portugalska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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