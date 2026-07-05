Oroslavje postalo staza za superslalom: Centrom grada jurilo 129 vozača

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'UVIJEK JE ADRENALIN' /

Umjesto svakodnevnog prometa, Oroslavjem su nedjelje odjekivali zvuk motora i škripa guma. Sedmi Oro Superslalom okupio je 129 vozača koji su se u centru grada borili za svaku stotinku.

Staza je prolazila oko glavnog gradskog trga i kroz dva kružna toka, pa su natjecatelji morali pokazati brzinu, preciznost i maksimalnu koncentraciju. Automobili su se mogli natjecali u pet kategorija: povijesnom kupu vozila, fićo kupu, serijskim i trkaćim automobilima te među amaterima koji su došli isprobati svoje drifting vještine u kontroliranim uvjetima.

“Već dugo vozim, ali adrenalin uvijek bude”, rekao je natjecatelj Mihael Benčić iz Poznanovca.

Više poledajte u prilogu.