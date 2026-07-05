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HEROJ TRPINJSKE ULICE /

Vukovarci se prisjetili Marka Babića: 'On je još uvijek moj mali Marko'

Vukovarci su se prisjetili Marka Babića, jednog od heroja obrane grada i legendarnog zapovjednika s Trpinjske ceste.

Godišnjica njegove smrti obilježena je polaganjem vijenaca na vukovarskom Memorijalnom groblju, a suborci i obitelj prisjetili su se njegova ratnog puta. Marko Babić je ostao zapamćen kao jedan od najhrabrijih vukovarskih branitelja, među ostalim i po tome što je na Trpinjskoj cesti uništio najviše neprijateljskih tenkova.

Za svoje suborce postao je jedan od najpoštovanijih heroja Domovinskog rata, a za obitelj je, unatoč legendi koja ga prati, ostao prije svega njihov Marko.

"Ušao je u legendu, ali on je još uvijek moj mali Marko", rekla je njegova sestra Kata Lozančić.

Više pogledajte u prilogu.

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5.7.2026.
22:03
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Rtl DanasMarko BabićDomovinski RatTrpinjska CestaVukovar
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