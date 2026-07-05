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SLAVLJENIČKI KAOS /

Vatromet i nevrijeme obilježili proslavu u SAD-u: 'Nema šanse da ne budem ovdje'

Vatromet, zračni show, ekstremne vrućine i nevrijeme obilježili su američku proslavu Dana neovisnosti te jubilarnu 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije o neovisnosti.

Zbog nevremena je program u Washingtonu nakratko odgođen, a sa zakašnjenjem se naciji obratio i predsjednik Donald Trump, koji je ponovno napao komuniste.

"Rekao sam da čak ako moram govoriti pred samo jednom osobom u četiri ujutro, nema šanse da ne budem ovdje', poručio je.

U 40 minuta velikog finala u Washingtonu ispaljeno je više od 850 tisuća pirotehničkih efekata.

Više pogledajte u prilogu.

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5.7.2026.
22:03
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