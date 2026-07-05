Nevrijeme odgodilo Trumpov govor: 'Nijedan narod nije učinio više dobra od američkog'

Sjedinjene Države su dom slobode i "krunsko postignuće ljudske povijesti", rekao je predsjednik Donald Trump u subotu navečer u Washingtonu tijekom proslave 250. godišnje američke neovisnosti. U govoru koji je bio odgođen nekoliko sati zbog olujnog nevremena nad američkim glavnim gradom, Trump je rekao da nacija nikada nije bila ovoliko jaka.

"Sada nam ide bolje nego ikada”, rekao je.

"Nijedan narod nije učinio više dobra, pokazao više hrabrosti, postigao veći napredak, ispravio više nepravdi ili ostvario veće uspjehe od vas, američkog naroda.”

"Već 250 godina Sjedinjene Američke Države su nada, obećanje, svjetlo i slava među svim narodima svijeta", rekao je Trump.

"Nitko ne može biti poput nas. I uz Božju pomoć, uvijek ćemo biti ovakvi ili još bolji."

Velika proslava 250. godišnjice američke neovisnosti nije prošla glatko. Prvo intenzivan toplinski udar, a potom i grmljavinsko nevrijeme na istočnoj obali SAD-a prisilili su organizatore da izmijene ili otkažu događaje u brojnim gradovima, uključuju Washington, DC, New York City i Philadelphiju.

Govor odgođen nekoliko sati

Nekoliko sati prije predviđenog govora američkog predsjednika, izdana je naredba za evakuaciju golemog prostora National Malla (Nacionalne šetnice) u samom središtu američkog glavnog grada jer je zaprijetilo snažno nevrijeme. Vlasti su prisilile posjetitelje da potraže zaklon, posebice u okolnim muzejima i saveznim zgradama koje su za ovu prigodu ponovno otvorene.

Trumpov govor je odođen za nekoliko sati, a on je na svojoj platformi Truth Social poručio da će ga održati "što god se dogodilo".

"Neću dopustiti da malo kiše pokvari našu 250. obljetnicu".

U New Yorku je spektakularni vatromet morao biti pomaknut na raniji termin zbog istih grmljavinskih nepogoda. Ovaj jubilaran Dan nezavisnosti, 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti u Philadelphiji kojom je označen prekid veza trinaest kolonija s britanskom krunom, poklopio se s nesmiljenim valom vrućine na istoku Sjedinjenih Država. Zbog toga je i otkazana tradicionalna parada povodom 4. srpnja u američkom glavnom gradu.

Koncerti, festivali, povijesne rekonstrukcije i vatrometi

Donald Trump, koji je učinio sve kako bi ovu obljetnicu pretvorio u proslavu vlastite ličnosti, govorio je prije spektakularnog vatrometa s 850.000 raketa koje su bile ispaljene u 40 minuta.

Proslave su, koliko je to vrijeme dopustilo, održane diljem nacije: koncerti, festivali, povijesne rekonstrukcije i vatrometi održani su u svih 50 saveznih država. U New Yorku je gradonačelnik Zohran Mamdani osvijetlio Empire State Building nakon što su mornarički mlažnjaci preletjeli grad, a jedrenjaci uplovili u luku.

U trenutku kada se Sjedinjene Države prisjećaju dva i pol stoljeća trijumfa i tragedija, ropstva i slobode, građanskog rata i svjetskih ratova, nedavna anketa Sveučilišta Quinnipiac pokazuje da 61 posto Amerikanaca smatra kako njihova zemlja ne živi u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti iz 1776. godine.

Nevrijeme omelo proslavu

Kada je izdana naredba za evakuaciju Malla, okupljeni su je dočekali zvižducima. Među nekoliko stotina ljudi koji su odbijali napustiti lokaciju odjekivali su povici "USA! USA!".

Policajci opremljeni zviždaljkama trudili su se udaljiti uporne pojedince s prostora.

Marissa Roberts, koja je sa suprugom stigla iz Idaha zbog "povijesnog vatrometa i govora", izjavila je za AFP da je osjetila "veliko razočaranje" u trenutku evakuacije.

Diljem glavnog grada tijekom dana brojni su prolaznici ponosno nosili boje ili zvijezde s američke zastave.

Patrick Thompson, učitelj iz Alexandrije u blizini Washingtona, planirao je nacionalni praznik proslaviti s obitelji uz tradicionalni roštilj, ali ne namjerava sudjelovati u službenim ceremonijama.

"Sjajno je doživjeti ovu 250. godišnjicu, ali zašto to mora nositi Trumpov pečat?", zapitao je.

"Amerika koju ja slavim nije Amerika mržnje i polarizacije", priznaje Rajesh Mirchandani, podrijetlom Indijac koji radi u sektoru komunikacija. Američko državljanstvo dobio je u veljači. "To je zemlja u kojoj srdačni, skromni i duhoviti ljudi još uvijek rade zajedno kako bi izgradili nešto bolje".

Kao znak podjela u zemlji maskirani muškarci marširali su ujutro Washingtonom, pri čemu su neki mahali konfederacijskim zastavama, dok su drugi nosili obilježja supremacističkog pokreta Domoljubna fronta i skandirali "Vratimo Ameriku!".