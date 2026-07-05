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TRAGEDIJA U NEW YORKU /

Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca

Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca
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Foto: Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia

Među ozlijeđenima su dva muškarca, dvije žene i četvero djece

5.7.2026.
13:23
Hina
Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia
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Najmanje osam osoba, uključujući četvero djece, ranjeno je u pucnjavi kasno navečer na Dan neovisnosti u njujorškoj četvrti Coney Island, izvijestio je u nedjelju ABC News, pozivajući se na policijsku upravu grada New Yorka.

Njujorška policija reagirala je na dojavu o pucnjavi u 22. 37 po lokalnom vremenu u ulici West 31st Street u bruklinskoj četvrti, priopćila je njujorška policija za ABC News.

Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca
Foto: Kyle Mazza/AFP/Profimedia
Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca
Foto: Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia
Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca
Foto: Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia
Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca
Foto: Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia

Među ozlijeđenima su dva muškarca, dvije žene i četvero djece - u dobi od 14, 12, 7 i 6 godina, navodi se u vijestima.

Njujorška policija je rekla da su sve žrtve prevezene u bolnice. Sedam ih je stabilno, dok je 21-godišnjakinja u kritičnom stanju.

Policija je izjavila da su na mjestu događaja pronašli vatreno oružje, ali da nisu nikoga uhitili, prema ABC-u.

U subotu je obilježena 250. obljetnica neovisnosti Sjedinjenih Država.

Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca
Foto: Kyle Mazza/Sipa USA/Profimedia
Masovna pucnjava na Dan neovisnosti: Ranjeno osam osoba, među njima su i djeca
Foto: Kyle Mazza/AFP/Profimedia

SadPucnjavaDan NeovisnostiNew YorkCrna KronikaRanjeniDjeca
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