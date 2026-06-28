Među Zagorce uvukla se nervoza, viđaju vuka i kraj obiteljskih kuća: 'To nije normalno'

Ulicama Stubičkih Toplica u subotu navečer navodno je šetao vuk. Veliku zvijer uhvatilo je oko kamere u centru zagorskog mjestašca pored trgovačkog centra.

Sve je objavljeno na Facebook stranici "Krapinsko - Zagorska Županija 112". Zagorci na društvenim mrežama upozoravaju zbog vuka na ulici.

"Pozivaju se građani na pažnju jer to nije normalno stanište za tu životinju! Otišao je prema Oroslavju", stoji u objavi. Na poveznici ispod pogledajte vuka u centru Stubičkih Toplica.

Vuk viđen i u Jakovlju

Sudeći po snimkama vrlo vjerojatno je riječ o sivom vuku koji u Hrvatskoj ima status strogo zaštićene vrste, što znači da ga je zabranjeno ubijati, hvatati ili namjerno uznemiravati, osim u iznimnim slučajevima kada nadležno ministarstvo izda posebno dopuštenje. Takve se mjere mogu odobriti samo pod zakonom propisanim uvjetima i ne smiju ugroziti očuvanje populacije.

I iz Općine Jakovlje upozorili su mještane na pojačan oprez. Dan ranije u ovoj su općini od nadležnog lovačkog društva dobili obavijest o uočenom vuku. Životinja je u više navrata viđena u neposrednoj blizini obiteljskih kuća.

Iz Općine su apelirali na građane da ne prilaze životinji, ne pokušavaju je tjerati niti hraniti, već da se pridržavaju preporuka nadležnih službi kako bi se izbjegle moguće opasnosti.

Mještanima se preporučuje da kućne ljubimce drže pod nadzorom, a kada je moguće i u ograđenim prostorima, dok domaće životinje tijekom noći trebaju biti smještene u zatvorenim objektima. Također se savjetuje izbjegavanje samostalnog približavanja lokacijama na kojima je vuk uočen, posebno u večernjim i noćnim satima.

Općina je pozvala građane da svako novo opažanje vuka prijave Policijskoj postaji Zaprešić te Općini Jakovlje, uz navođenje točne lokacije i vremena opažanja.