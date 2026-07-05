Njima supružnici doslovno vise za vratom, pogledajte najluđe prvenstvo na svijetu

KAKVA UTRKA /

Nošenje supruge na leđima možda zvuči kao šala, ali u Finskoj to je ozbiljno svjetsko prvenstvo. Pobjednik je ponovno 61-godišnjak koji je s partnericom osvojio svoj deveti naslov. U utrci je sudjelovalo 60 parova iz 12 zemalja, a staza je uključivala vodenu prepreku i niz drugih izazova.

Posebnu pažnju privukla je žena koja je nosila svog partnera teškog 135 kilograma. Osim titule, pobjednicima je pripala i tradicionalna nagrada - količina piva jednaka težini partnerice