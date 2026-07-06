Ma kakva Provansa! Posjetili smo mirisni raj u srcu Istre: 'To je cjelogodišnji posao'

'ODUŠEVILO ME!' /

Hrvatska ima svoj mali mirisni raj u srcu Istre. U selu Pekici ovog se vikenda održavaju 12. Dani lavande, manifestacija koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. Na jednom od najljepših polja lavande uživa se i u tradicionalnim istarskim delicijama te bogatom festivalskom programu. Posjetili smo ovaj mirisni festival i provjerili što ga čini tako posebnim. Više u prilogu Stefani Veljak.