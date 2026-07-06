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'ODUŠEVILO ME!' /

Ma kakva Provansa! Posjetili smo mirisni raj u srcu Istre: 'To je cjelogodišnji posao'

Hrvatska ima svoj mali mirisni raj u srcu Istre. U selu Pekici ovog se vikenda održavaju 12. Dani lavande, manifestacija koja iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja. Na jednom od najljepših polja lavande uživa se i u tradicionalnim istarskim delicijama te bogatom festivalskom programu. Posjetili smo ovaj mirisni festival i provjerili što ga čini tako posebnim. Više u prilogu Stefani Veljak.

 

 

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6.7.2026.
10:32
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LavandaIstra
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