Pčele obožavaju ovaj predivan cvijet u vrtu, a srpanj je idealan mjesec da im pomognete

Pčele su nevjerojatna stvorenja i ključne za oprašivanje mnogih naših usjeva i divljeg cvijeća. Ipak, njihova populacija opada, a srpanj je za njih posebno izazovan. Srećom, postoji jedan cvijet koji možete jednostavno razmnožiti upravo sada i tako pretvoriti svoj vrt u oazu za oprašivače.

Pčele su ključni kotačić našeg ekosustava. Osim što proizvode med, njihova uloga u oprašivanju presudna je za proizvodnju hrane i očuvanje bioraznolikosti. Nažalost, populacije pčela u Europi i svijetu suočavaju se s ozbiljnim padom u posljednjih nekoliko desetljeća, što izaziva veliku zabrinutost.

Kao rezultat toga, sve se više apelira na građane da u svoje vrtove, balkone i okućnice uvedu biljke i cvijeće koje će privući pčele i osigurati im prijeko potreban izvor hrane. Naši vrtovi, bez obzira na veličinu, mogu postati sigurna utočišta ne samo za pčele i bumbare, već i za druge važne oprašivače poput osa, osolikih muha, bubamara i kornjaša. Za ptice i ježeve, oni su mjesta za odmor, hranu i sklonište.

Srpanj je ključan mjesec za pomoć pčelama

Upravo je srpanj, zbog visokih temperatura i suše, za pčele jedan od najtežih mjeseci. Pčelari ga često nazivaju "bezpašnim periodom" jer većina medonosnih biljaka prestaje cvjetati, ostavljajući pčelinje zajednice bez dovoljno hrane. U takvim uvjetima, svaki cvijet koji nudi nektar postaje od neprocjenjive važnosti, piše Mirror.

Pravilnom kombinacijom cvijeća, biljaka i drveća, vlasnici domova mogu transformirati svoje vanjske prostore u bujna staništa. Međutim, ako nemate puno prostora ili vremena koje možete posvetiti vrtu, postoji jedan poseban cvijet koji biste trebali razmnožiti ovog srpnja, a pčele ga naprosto obožavaju.

U videu objavljenom na TikToku, savjet je podijelio hortikulturist Paul Atkinson iz britanskog Kraljevskog hortikulturnog društva (RHS), koji je pokazao kako možete razmnožiti lavandu kako biste je kasnije posadili u svom vrtu.

"Lavande su superbiljke za vrt i izvrsne su za pčele", objasnio je.

Zašto je lavanda tako privlačna pčelama?

Pčele privlači lavanda jer su njezini živopisni cvjetovi vrlo vidljivi njihovom vidu osjetljivom na ultraljubičasto zračenje, dok istovremeno biljka ispušta snažan miris koji im služi kao prirodni signal. Iako je posjećuju i pčele, bumbari pokazuju posebnu sklonost prema lavandi.

@the_rhs Quick and easy way to propagate lavender, to help pollinators in your garden AND save money! 🐝💜 ♬ original sound - The RHS

Osim toga, lavanda nudi obilan i lako dostupan izvor nektara tijekom dugog razdoblja, što savršeno odgovara prehrambenim potrebama pčela. Iako se lavanda idealno sadi sredinom ili krajem proljeća, kada se tlo zagrije i prođe opasnost od jakog mraza, srpanj je izvrsna prilika za njezino razmnožavanje.

Kako posaditi lavandu?

Proces je jednostavniji nego što se čini, a uspjeh je gotovo zajamčen ako slijedite nekoliko osnovnih uputa.

"Kod lavande uzimamo poluzrele reznice. Oštrim nožem odrežite grančicu neposredno ispod čvora lista", objasnio je Paul. "Upravo se na tom mjestu nalazi velika koncentracija hormona za ukorjenjivanje, što će pomoći reznici da pusti korijen."

Nakon što je odrezao nekoliko reznica, Paul je napunio posudu za cvijeće zemljom, lagano je potapšao kako bi se zemlja slegla, a višak je uklonio rukom. Zatim je u posudu stavio nekoliko reznica lavande, pazeći da između svake bude dovoljno prostora.

"Sada kada su naše reznice umetnute, zalit ćemo ih", objasnio je. "To će pomoći da se kompost slegne oko reznice."

Posađene reznice stavite u zatvoreni prostor

Za kraj, Paul predlaže da svježe posađene reznice lavande stavite u zatvoreni prostor, prekrivajući posudu plastičnom vrećicom pričvršćenom elastičnom gumicom kako bi se stvorio efekt staklenika.

"Kako biste se brinuli za svoje reznice, potrebno je redovito skidati vrećicu kako bi se obnovio zrak oko njih i spriječilo truljenje", nastavio je.

"Potrebno je između četiri i šest tjedana da se razvije korijenje", dodao je. "A za pojedinačno presađivanje u teglice, trebat će vam otprilike osam tjedana."

Uzimanjem reznica u srpnju, one će biti spremne za sadnju na otvoreno početkom jeseni, što korijenju daje dovoljno vremena da se učvrsti prije dolaska zime. Na taj način, već sljedećeg ljeta imat ćete nove, snažne biljke koje će hraniti pčele i uljepšavati vaš vrt.

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