Pčele prolaze testove za koje smo mislili da su izvan njihovih mogućnosti

Posljednjih godina sve je više istraživanja o kognitivnim sposobnostima pčela, no nisu svi znanstvenici uvjereni u iste zaključke. S obzirom na to koliko su ovi kukci vješti u prepoznavanju uzoraka, neki su istraživači smatrali da eksperimenti s pčelama i brojevima zapravo ne pokazuju sposobnost brojanja, nego samo razlikovanje vizualnih znakova.

Novo istraživanje polazi od načina na koji pčele stvarno percipiraju svijet, umjesto da se oslanja na ljudske pretpostavke o njihovom vidu i percepciji, piše Science Alert.

Foto: Shutterstock

Pčele mogu prepoznati brojeve

Prema istraživanju koje je objavljeno u časopisu Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, rezultati pokazuju da pčele i dalje pokazuju sposobnost prepoznavanja brojeva.

"Među znanstvenicima je dugo postojala podjela oko toga broje li pčele ili tek reagiraju na vizualne obrasce, no naši rezultati pokazuju da se takvo objašnjenje ne može održati kada se u obzir uzme način na koji pčele stvarno percipiraju svijet. Kada se podražaji obrade na način koji odražava stvarnu percepciju pčela, ostaje jasna njihova sposobnost razlikovanja broja", ističe neuroznanstvenik Mirko Zanon sa Sveučilišta u Trentu u Italiji.

Dosadašnja istraživanja numeričkih sposobnosti pčela (Apis mellifera) provodila su se pomoću kartica s različitim vizualnim uzorcima.

Testiranje sposobnosti pčela

Jedan od značajnih eksperimenata iz 2019. godine uključivao je povezivanje izmišljenih simbola s određenim brojčanim vrijednostima koje su pčele trebale naučiti prepoznavati. Zatim bi im bila prikazana kartica s određenim brojem oblika, a njihov je zadatak bio odabrati simbol koji odgovara tom broju.

Tijekom faze učenja pčele su postizale točnost od oko 75 do 80 posto. U stvarnim testovima uspješnost je bila nešto niža, oko 60 do 65 posto, no i dalje dovoljno iznad razine slučajnog pogađanja, što je istraživače navelo na zaključak da pčele doista mogu prepoznavati numeričke količine.

Međutim, analiza iz 2020. godine dovela je u pitanje dotadašnje zaključke, ističući mogućnost da pčele zapravo nisu "brojale", nego su se oslanjale na prepoznavanje vizualnih uzoraka. Autori te analize također su ukazali na to da vid pčela možda nije dovoljno razlučiv da bi im omogućio jasno razlikovanje prikazanih podražaja.

Uzimajući u obzir te primjedbe, izvorni su istraživači ponovno analizirali svoje podatke kako bi dodatno provjerili i potvrdili dobivene rezultate.

"Pri procjeni kognitivnih sposobnosti životinja uvijek je nužno polaziti od njihove perspektive, jer u suprotnom njihove sposobnosti možemo pogrešno procijeniti – bilo podcijeniti, bilo precijeniti. Način na koji mi doživljavamo svijet bitno se razlikuje od načina na koji ga doživljavaju životinje, zbog čega je važno izbjeći nametanje ljudske perspektive u istraživanjima njihove inteligencije", ističe zoologinja Scarlett Howard sa Sveučilišta Monash u Australiji.

Ranija istraživanja percepcije pčela ukazuju na to da je ta razlika ključna za pravilno tumačenje rezultata. Pčele, naime, mogu razaznati samo relativno grube, niskorazlučive vizualne uzorke, dok su ranije studije koristile prikaze s finim detaljima koji mogu nadilaziti njihov stvarni vidni kapacitet. Zbog toga postoji mogućnost da su pčele u takvim pokusima koristile nenumeričke vizualne znakove kako bi se snašle u zadatku. Iz tog su razloga istraživači ponovno analizirali vizualne podražaje iz prethodnih eksperimenata, ali ovoga puta tako da odražavaju način na koji ih pčele stvarno percipiraju, a ne ljudsku interpretaciju slike.

Foto: Shutterstock

Rezultati reagiranja pčela

Primijenjen je matematički model temeljen na ranijim procjenama prostorne razlučivosti pčelinjeg vida, nakon čega su podražaji ponovno evaluirani. Analiza je pritom donijela zanimljive rezultate.

U ranijim interpretacijama utvrđeno je da su slike s većim brojem objekata ujedno i vizualno složenije, s više rubova i detalja, zbog čega su neki istraživači smatrali da pčele možda ne "broje", nego jednostavno biraju vizualno kompleksniji prikaz. Međutim, kada se isti podražaji prilagode načinu na koji ih pčele stvarno vide, ta se povezanost znatno smanjuje, što znači da veći broj objekata ne mora nužno značiti i veću razinu vidljivih detalja. Time postaje sve teže održati objašnjenje prema kojem bi se pčele oslanjale isključivo na jednostavne vizualne prečace, budući da takvi "prečaci" u njihovoj perceptivnoj domeni možda nisu jasno dostupni.

Stoga, rezultati upućuju na to da pčele reagiraju na brojnost oblika, a ne samo na ukupni vizualni dojam prizora. To dodatno podupire raniji zaključak o njihovoj osjetljivosti na količine, a ne isključivo na vizualne obrasce.

"Može biti zahtjevno staviti se u perspektivu pčele i zamisliti kako ona doživljava svijet, no upravo je pokušaj razumijevanja životinjske percepcije ključan dio našeg rada. Pčele nas iznenađuju načinom na koji se snalaze u okolišu, interpretiraju podražaje i donose odluke", zaključuje Howard.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Revolucija u liječenju raka: 'Da sam se 10 godina rodila ranije, ništa od ovog ne bi bilo'