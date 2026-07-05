'Evo sloge, ekipa je cijela, šalje pozdrav svima s RTL-a!' Pogledajte atmosferu s Đakovačkih vezova

Nekoliko tisuća sudionika jubilarnih 60. Đakovačkih vezova prodefiliralo je u svečanom mimohodu Đakovom – srcem Slavonije.

Bogatstvo tradicijske baštine pokazalo je 60 folklornih skupina, 50 svečanih zaprega i stotinjak konjanika, a u pjesmi, plesu i dobrom raspoloženju uživali su svi.

"Alaj volim ići na vezove, u Đakovo kad me dika zove", pjevalo se na smotri tradicijske baštine koja se u Slavoniji ne propušta.

„Spremamo se cijelu godinu i evo jedva čekamo da se pokažemo.“ kaže Martina iz Satnice Đakovačke. „Volimo doći ovdje, dobro nam je i uživamo.“ kaže Mijo iz Kruševice. „Volimo se oblačiti, pjesmu, ples.“ kaže Darinka iz Drenja. „Vezovi su jednostavno dio našeg života.“ kaže Stjepan iz Ivanovaca Đakovačkih.

Folkloraši, svečane zaprege i konjanici...

Šokadija je pokazala najljepše što ima, svečane zaprege i konjanici prolazili su ulicama koje su folkloraši pretvorili u veliku pozornicu. „Nije nam se teško ustati u 5 ujutro i spremiti, mi to volimo, to je naša tradicija i svake godine smo ovdje.“ kaže Andrea iz Semeljaca.

„Jako smo ponosni što smo ovdje, što iz godine u godinu ovdje plešemo, ovo nam je najdraža pozornica.“ kaže Matea iz Ivanovaca Đakovačkih.

Na plus 30 u narodnim nošnjama uistinu je bilo vruće, no, kažu i za vrućinu ima lijeka. „Jako je fina rakija, hoćete li vi probati?“ pita Tena iz Semeljaca.

Probavalo se, a krenuli su i bećarci poput ovoga - Ja baraba, a otac mi lopov, žena mi se švalera sa popom, žena mi se švalera sa popom. S tamburicom u rukama i mladi bećar i snaše. „Uvijek je tamburica bila nešto posebno.“ kaže Adriana iz Ogulina.

Jer kad tamburica zasvira… „Srce igra na veselo.“ kaže Mirko iz Drenja. „Hoće iskočiti, ali ne damo ga. „ kaže Franjo iz Cerne.

Gosti iz BiH i Austrije

Među desetak KUD-ova iz inozemstva i gosti iz BiH i Austrijanci – partneri ovogodišnjih vezova. Pljesak i u publici koja je pratila sve što se događa i uživala u jedinstvenom osjećaju.

„Ma predivan, došli smo iz Njemačke da to vidimo.“ kaže Marija iz Stuttgarta. „Zbog zabave, narodnih nošnji, zbog običaja, pjesme.“ kaže Željko iz Čepina.

„Prekrasno, svake godine smo ovdje, sad sam se odselila u Zagreb, ali svakako dolazim i to želim prenijeti na njega.“ kaže Lara iz Zagreba.

Neki su vezovima bili toliko impresionirani da su poželjeli to podijeliti sa svima. „Hoće li to biti na televiziji brate mili?“ pita dječak brata.

Odgovor je stigao iz raspjevane povorke koja je svima uputila i poziv na iduće Đakovačke vezove. „Evo sloge, ekipa je cijela, šalje pozdrav svima s RTL-a, šalje pozdrav svima s RTL-a.“