Prošlo je 13 godina otkako smo pristupili Europskoj uniji: Hrvati otkrili žive li bolje

Hrvatska u srpnju obilježava 13 godina od ulaska u Europsku uniju - 1. srpnja 2013. postali smo 28. članica i, osim Grčke, jedina država koja je u Europsku uniju ušla sama.

Što nam je članstvo u Europskoj uniji donijelo i koliko su Hrvati zadovoljni otkako smo pristupili Bloku, povodom 13. godišnjice istražila je agencija Promocija Plus za RTL.

Živi se bolje

Da se u Europskoj uniji živi bolje, smatra 43,5 posto ispitanika, dok njih 40,7 posto smatra da se živi - lošije. Jednako je kao i prije ulaska u EU - mišljenja je 12,2 posto ispitanika dok njih 3,6 posto kaže da ne mogu procijeniti je li nam sada bolje ili lošije.

Mišljenje o budućnosti Bloka također je podijeljeno: dok 33,6 posto ispitanika smatra da nas u budućnosti čeka 'manje EU-a' odnosno, vraćanje dijela ovlasti državama, 31,5 posto ispitanika misli suprotno - smatraju da u budućnosti slijedi veća integracija država i zajedničke EU politike. Zadržavanje sadašnje situacije predviđa 24,7 posto ispitanika dok njih 10,3 posto kaže da nemaju stajalište o ovoj temi.

Detalje istraživanja donosimo u RTL Danas u 19 sati: što Hrvati misle o proširenju Europske unije na zemlje Jugoistočne Europe, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Albaniju, Kosovo te na Ukrajinu, Moldaviju i Armeniju?

Donosimo i odgovor na pitanje jesu li građani - po uzoru na Veliku Britaniju - skloni mišljenju da Hrvatska treba izaći iz članstva te napustiti Europsku uniju?

I ono najzanimljivije, ispitanici su pobrojali glavne koristi koje nam je članstvo u Europskoj uniji donijelo, ali i ono što smatraju najvećim nedostacima ulaska naše zemlje u EU.

Detalji vas čekaju u 19 sati na RTL Danas.