FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EKSKLUZIVNO ISTRAŽIVANJE /

Prošlo je 13 godina otkako smo pristupili Europskoj uniji: Hrvati otkrili žive li bolje

Prošlo je 13 godina otkako smo pristupili Europskoj uniji: Hrvati otkrili žive li bolje
×
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Detalje istraživanja donosimo u RTL Danas u 19 sati

4.7.2026.
17:32
danas.hr
Sanjin Strukic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska u srpnju obilježava 13 godina od ulaska u Europsku uniju - 1. srpnja 2013. postali smo 28. članica i, osim Grčke, jedina država koja je u Europsku uniju ušla sama. 

Što nam je članstvo u Europskoj uniji donijelo i koliko su Hrvati zadovoljni otkako smo pristupili Bloku, povodom 13. godišnjice istražila je agencija Promocija Plus za RTL. 

Živi se bolje

Da se u Europskoj uniji živi bolje, smatra 43,5 posto ispitanika, dok njih 40,7 posto smatra da se živi - lošije. Jednako je kao i prije ulaska u EU - mišljenja je 12,2 posto ispitanika dok njih 3,6 posto kaže da ne mogu procijeniti je li nam sada bolje ili lošije. 

Mišljenje o budućnosti Bloka također je podijeljeno: dok 33,6 posto ispitanika smatra da nas u budućnosti čeka 'manje EU-a' odnosno, vraćanje dijela ovlasti državama, 31,5 posto ispitanika misli suprotno - smatraju da u budućnosti slijedi veća integracija država i zajedničke EU politike. Zadržavanje sadašnje situacije predviđa 24,7 posto ispitanika dok njih 10,3 posto kaže da nemaju stajalište o ovoj temi. 

Detalje istraživanja donosimo u RTL Danas u 19 sati: što Hrvati misle o proširenju Europske unije na zemlje Jugoistočne Europe, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Albaniju, Kosovo te na Ukrajinu, Moldaviju i Armeniju?

Donosimo i odgovor na pitanje jesu li građani - po uzoru na Veliku Britaniju - skloni mišljenju da Hrvatska treba izaći iz članstva te napustiti Europsku uniju? 

I ono najzanimljivije, ispitanici su pobrojali glavne koristi koje nam je članstvo u Europskoj uniji donijelo, ali i ono što smatraju najvećim nedostacima ulaska naše zemlje u EU. 

Detalji vas čekaju u 19 sati na RTL Danas. 

Europska UnijačlanstvoHrvatskaGodišnjicaIstraživanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike