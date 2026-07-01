Što vas je oduševilo na Jadranu? Šaljite nam pozitivne priče!

Skupo, skuplje, Hrvatska? Eh, da. Sve znamo i razumijemo. Dosta vam je visokih cijena i pripadajućih im računa. Već smo naučili da kuglica sladoleda košta koliko i kilogram piletine. Naučili smo da se sendvič s pogledom na more može naći po cijeni dobre janjetine, a da smještaj uoči Ultre katkad košta koliko i tjedan dana na makedonskoj obali, all inclusive.

Pomalo su dosadili i dobronamjerni savjeti poput: "Kome je skupo, neka ne kupuje", "Pogledajte cjenik prije nego što naručujete", "Još uvijek je jeftinije od Venecije" i tako dalje.

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Osim toga, nije sve baš tako crno. Ili barem ne mora biti. Jer, prava je istina da na svaku kritiku kapne i koja dobra dobra priča o "toj konobi iza ugla", koja nudi odličnu hranu upola jeftinije i "tom kafiću na tržnici" gdje se kava još uvijek može pronaći za nostalgičnih euro i pol.

A ovoga ljeta - uz vašu pomoć - Net.hr traži upravo takve priče.

Bili ste u super povoljnom smještaju koji vas je ugodno iznenadio ljubaznošću domaćina ili cijenom?

Svake godine vraćate se u isto mjesto jer ste tamo otkrili 'cake' i 'finese' kako ljetovati bez bankrota?

Imate neku omiljenu zanimaciju na moru svake godine, ribar Šime vas je oduševio ili ta uvala u kojoj ste uvijek sa svojom obitelji?

Otkrijte nam zbog čega stvarno volite naše more i obalu - koja su vam omiljena mjesta, lijepe uspomene, dobra iskustva, male lokalne stvari koje vam znače.

U našem novom serijalu "Ljeto koje pamtimo" podijelite s nama svoje preporuke, pozitivne dojmove i savjete kako biste pomogli i drugima da iskuse ljetovanje po razumnoj cijeni te da priušte djeci kakvu pizzu ili sladoled bez bankrota obiteljskog ljetnog budžeta.

Vaše preporuke, savjete i fotografije - od gradova i smještaja preko restorana i kafića pa sve do plaža za pamćenje i računa koji unose povjetarac optimizma u ovo sparno doba inflacije, s veseljem ćemo objavljivati na net.hr-u.

Pomozimo jedni drugima da ovogodišnje ljetovanje u Lijepoj našoj protekne nezaboravno lijepo i osvježavajuće povoljno.

Svoje pozitivne priče i dojmove možete nam slati na redakcijski mail [email protected], WhatsApp broj 091 3000 666 ili na naše Facebook profile Net.hr i RTL Danas.