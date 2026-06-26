[KVIZ] Gradovi Hrvatske kroz pitanja na kojima i dobri znalci često pogriješe

Mislite da poznajete Hrvatsku kao svoj džep? Od drevnih zidina Dubrovnika do baroknog sjaja Varaždina, naši gradovi kriju tisućljetne priče, jedinstvenu arhitekturu i nevjerojatne kulturne dragulje. Vrijeme je da testirate svoje znanje i provjerite koliko ste doista upućeni u povijest, zemljopis i zanimljivosti koje Hrvatsku čine tako posebnom.